Nur zwei Tage zuvor hatten die Eisbären noch 3:2 gegen Mannheim gewinnen können und damit ihre Negativserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von sieben verlorenen Partien in Folge stoppen können.

Die Eisbären Berlin haben am Sonntag die nächste Niederlage kassiert. Bei den Adler Mannheim unterlagen sie knapp mit 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Trotz der Treffer von Jamie MacQueen, Laurin Braun und Micki DuPont mussten die personell dezimierten Berliner sich am Ende geschlagen geben.

In der mit 13.600 Zuschauern ausverkauften Mannheimer Arena mussten die Eisbären dieses Mal in einer Rumpfbesetzung antreten: Neben vier Langzeitverletzten fehlten auch Sven Ziegler und Nick Petersen, die sich beim Sieg am Freitag Blessuren zugezogen hatten. So konnte Trainer Uwe Krupp nur neun Angreifer aufbieten.