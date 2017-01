Unterstützung einer umstrittenen Hilfsorganisation - Darmstadt setzt Ben-Hatira vor die Tür

25.01.17 | 16:08 Uhr

Der Ex-Hertha-Profi Änis Ben-Hatira steht ohne Verein da: Bundesligist Darmstadt 98 löste am Mittwoch den Vertrag mit dem Berliner auf. Der Grund ist dessen Engagement für eine Hilfsorganisation, die der Verfassungsschutz fest der Salafisten-Szene zurechnet.



Darmstadt 98 hat den Vertrag mit dem ehemaligen Hertha-Profi Änis Ben-Hatira mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Man beurteile Ben-Hatiras privates humanitäres Hilfsengagement wegen der Organisation, der er sich dabei bedient, als falsch, hieß es zur Begründung. Weitere Erklärungen werde man nicht abgeben.



"Fest mit der Salafisten-Szene verbunden"

Bei der Organisation handelt es sich um den 2012 in Düsseldorf gegründeten Verein Ansaar Düsseldorf e.V. Er ist nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes fest mit der Salafisten-Szene verbunden. Mitglieder von Ansaar seien auch regelmäßig bei Koran-Verteilungsaktionen in Erscheinung getreten, heißt es im nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzbericht. Bei Spendensammlungen würden international bekannte und angesehene salafistische Prediger "als besondere Attraktion" eingebunden. Ben-Hatira hatte die Zusammenarbeit mit Ansaar auf seiner Facebook-Seite und auch in einem Interview, das auf der Darmstadt-Homepage erschien, immer wieder verteidigt. Gemeinsam habe man beispielsweise einen Brunnen in Ghana und ein Wasserprojekt in Gaza realisiert. Auf seiner Facebookseite sprach Ben-Hatira von einer "Verleumdungskampagne".

Saison 2015/2016 Nach Angriff auf Mitspieler - Hertha trennt sich von Ben-Hatira Kurz vor Ablauf der Transferperiode hat Hertha BSC Änis Ben-Hatira zu Eintracht Frankfurt abgegeben. Wie Hertha inzwischen bestätigte, steht dieser Wechsel in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Angriff Ben-Hatiras auf einen Teamkollegen. Der Deutsch-Tunesier zeigt sich inzwischen reumütig.



Darmstadt-Fans forderten Distanzierung

In den vergangenen Wochen war der 28-Jährige jedoch immer stärker unter Druck geraten. Besonders Fans der "Lilien" übten massive Kritik am Verhalten des Spielers und ihres Vereins. Im Stadion am Böllernfalltor verteilte eine Fangruppe Flyer, auf denen sie Ben-Hatira aufforderte, sich von Ansaar zu distanzieren. Und auch Politiker schalteten sich ein: Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) forderte, der Sport und die Vereine müssten sich von Extremisten und Leuten, die Extremisten unterstützen, unmissverständlich distanzieren. Man könne es einem Profifußballer wie Ben-Hatira nicht durchgehen lassen, "wenn er sich in die Nähe von extremistischen Organisationen begibt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden", sagte Beuth. Kurz darauf entschlossen sich die Lilien zur Trennung - eine weitere Zusammenarbeit mache für beide Seiten keinen Sinn mehr, sagte der 98-Präsident Rüdiger Fritsch am Mittwoch.



Auch von Hertha im Streit geschieden

Damit dürfte fraglich sein, ob der Deutsch-Tunesier als Fußballer in Deutschland nach 101 Bundesligaspielen noch eine Zukunft hat. Ben-Hatira, in Berlin geboren, spielte von 2011 bis 2016 bei Hertha BSC. Nach einem Angriff auf seinen Mitspieler Mitchell Weiser wurde Ben-Hatira an Eintracht Frankfurt abgegeben, wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Nach einem halben Jahr wurde der offensive Mittelfeldspieler von den Darmstädtern verpflichtet. Im Trikot der Lilien hat der tunesische Nationalspieler in der laufenden Saison elf Bundesligaspiele gemacht, zwei davon über 90 Minuten, und dabei ein Tor geschossen. Zur Trennung, die nach Angaben des Vereins "einvernehmlich" geschah, hat sich Ben-Hatira am Mittwoch nicht geäußert.