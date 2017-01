Basketball | Auftakt Top16-Runde Eurocup - Alba setzt gegen Favorit Malaga auf Defensive

04.01.17 | 11:30 Uhr

Alba Berlin empfängt im ersten Spiel der Top16-Runde im Eurocup gleich einen schwierigen Gegner: Unicaja Malaga zählt zur Europaspitze. Trotz ihrer Siegesserie lassen die Berliner einen ziemlichen Respekt vor den Spaniern erkennen - zumal zwei Spieler ausfallen.

Zum Auftakt der Top16-Runde im Eurocup spielt Alba Berlin am Mittwochabend (20.00 Uhr) zu Hause gegen Unicaja Malaga. Die Spanier zählen zur europäischen Spitze. In den vergangenen elf Jahren erreichten sie stets die Top16 der Euroleague, der Champions League der Basketballer. Obwohl das Team in dieser Saison nur im Eurocup spielt, ist der derzeitige Tabellenfünfte der spanischen Liga immer noch stark besetzt.

"Malaga hat in den letzten Jahren immer in der Euroleague gespielt und für mich sehen sie immer noch wie ein Euroleague-Team aus", sagte Alba-Trainer Ahmet Caki. Manager Marco Baldi ließ ebenfalls Respekt vor der Leistung der Mannschaft erkennen: "Wenn man sich das Team so anschaut, weiß man gar nicht so richtig, auf wen man sich zuerst konzentrieren soll, so viele erstklassige Spieler haben sie."

Stark verbesserte Defensive

Zumal die Berliner wohl weiterhin ohne beide Center auskommen müssen: Bogdan Radosavljevic fehlt wegen eines Muskelfaserrisses, Topscorer Elmedin Kikanovic hat ebenfalls mit muskulären Problemen zu kämpfen. Die erhoffte Besserung sei nicht eingetreten, erklärte Caki. Damit wird auf Tony Gaffney wieder mehr Arbeit zukommen. Alba hat zuletzt sieben Spiele in Serie gewonnen. "Natürlich werden die Gegner etwas schwerer. Aber auch wir sind mittlerweile ein besseres Team als in der Eurocup-Vorrunde", meint Forward Malcolm Miller. Der US-Amerikaner setzt vor allem auf die zuletzt stark verbesserte Defensive. "Damit haben wir unsere letzten Spiele gewonnen und daran müssen wir anknüpfen. Das wird auch im Top16 einer unserer größten Schlüssel zum Erfolg sein", so Miller.