Jede Serie geht irgendwann zu Ende: Zum Auftakt der Top-16-Runde im Eurocup mussten die Basketballer von Alba Berlin das am eigenen Leib erfahren. Gegen Unicaja Malaga setzte es eine Niederlage, die auch ein spätes Berliner Aufbäumen nicht verhindern konnte.

Nach zuletzt sieben Siegen in Serie hat Alba Berlin wieder eine Niederlage einstecken müssen. Zum Auftakt der Top-16-Runde im Basketball-Eurocup unterlagen die Berliner am Mittwochabend in eigener Halle vor 6.211 Zuschauern mit 69:77 (26:41) den Spaniern von Unicaja Malaga.

Die Spanier sind als Favoriten in die Partie gegangen, sie zählen zur europäischen Spitze. In den vergangenen elf Jahren erreichten sie stets die Top16 der Euroleague, der Champions League der Basketballer. Obwohl das Team in dieser Saison nur im Eurocup spielt, ist der derzeitige Tabellenfünfte der spanischen Liga immer noch stark besetzt.