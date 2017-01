Werden sie nicht gefordert, dann kann es bei den Berlinern schon mal länger dauern, bis die nötige Körperspannung da ist: Mit 84:76 bezwang Alba am Sonntag die abstiegsbedrohten Braunschweiger. Es war der neunte Sieg in Folge - und ein äußerst zäher Genuss.

War ja nochmal gutgegangen, klar, aber der Basketballprofi Gaffney aus Massachusetts ist klug genug zu wissen, dass die Sache auch anders hätte enden können. "Wir müssen einen Weg finden, so raus zu kommen wie in der zweiten Hälfte", sprach Gaffney in ein Mikrophon von "Telekom Basketball". "Gegen die Topteams reicht es nicht, in der Halbzeit umzuschalten."

Der Experte hatte am Ende eine aufschlussreiche Diagnose parat: "Ich denke, es ist gerade eine mentale Geschichte", stellte Tony Gaffney schwitzend fest. Er musste es wissen, schließlich ist er Teil dieser Geschichte. Die Schlusssirene war da gerade verklungen und Alba Berlin hatte Braunschweig mit 84:76 besiegt. Es war der neunte Sieg in Folge, er sicherte den Berlinern erstmal den fünften Platz.

In der Halbzeitpause wurden die Pokal-Halbfinalspiele für das Top-Four-Turnier in Berlin am 18. und 19. Februar ausgelost. Alba tritt gegen den Dauerrivalen Bayern München an. Im anderen Semifinale stehen sich der Meister Brose Bamberg und Ludwigsburg gegenüber.

Alba wollte es erstmal ruhiger angehen lassen, aber die Gäste waren halt nicht einverstanden. In ihren aquarienblauen Trikots stressten sie die Berliner, sie spielten wild und hektisch - die Fehler, die ihnen dabei unterliefen, nahmen sie in Kauf. Eine andere Chance hatte das Team um den ehemaligen Alba-Profi Nicolai Simon sowieso nicht, im geordneten "Set-Play" sind sie Berlin deutlich unterlegen.

Überhaupt stimmte Albas Aufteilung in der Defense zu selten - die Braunschweiger hatten zu viel Platz, um in die Zone zu ziehen. Sie nutzten ihn zu einfachen Punkten. Bis zur Pause konnte sich die Berliner nicht mehr davon machen, sie führten dann 43:40.

Ein Wachmacher, ein Weckruf, hätte das vor den knapp 8.800 Zuschauern sein sollen, das Sport-Drehbuch kennt genug abgenudelte Vokabeln für so eine Aktion. Aber dumm war dann, dass Medlock kurz darauf einen Dreier in den Korb jagte - vor den Augen seines Verteidigers Miller.

Die Worte, die Berlins Coach Ahmet Caki seinen Unterwiesenen in der Kabine mitgegeben hat, sie taten ihre Wirkung - wie schon häufiger in dieser Saison kam sein Team mit deutlich strafferer Körpersprache auf das Parkett zurück. Den Unterschied sah man jetzt vor allem in der Defense: Tony Gaffney, Dragan Milosavljevic und Niels Giffey zwangen Braunschweig zu Fehlern, die Gäste spielten jetzt so, wie Alba sie eigentlich von Anfang an erwartet hatte.

Vorne fielen die Dreier, fast so fluffig wie schon gegen Zagreb vergangene Woche. Den schönsten schoss Gaffney, als die Wurfuhr sich der Null näherte und er jetzt bitteschön schnell irgendwas mit diesem Ding in seinen Händen anfangen musste. Er schmiss es im Rückwärtsfallen weg wie eine zu heiße Bulette, von ganz weit links außen - und sauber durchs Netz. Am Ende des dritten Viertels stand es 65:50.