Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga der zehnte Sieg in Folge gelungen. Gegen die Gießen 46ers mussten die "Albatrosse" am Sonntag allerdings Schwerstarbeit verrichten, ehe der 85:84 (43:39)-Heimerfolg feststand.



Vor 8.900 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof verloren die Berliner nach gutem Beginn ein wenig den Faden und mussten so bis in die Schlusssekunden um den Heimsieg bangen. Bester Werfer bei den Hausherren war Malcolm Miller mit 15 Punkten. Bei den Hessen kam Dwayne Evans auf 17 Zähler.