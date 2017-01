Basketball | Bundesliga - Alba erkämpft sich Sieg in Vechta

07.01.17 | 22:35 Uhr

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga auf der Siegerstraße. Das 80:69 bei Rasta Vechta war der achte Sieg in Folge für die Albatrosse - allerdings kamen die Berliner erst in der Schlussphase auf Touren.

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga auf Playoff-Kurs. Die Hauptstädter setzten sich am Samstagabend mit 80:69 (40:42) bei Rasta Vechta durch und setzten mit dem achten Sieg in Folge ihre Serie fort. Als Tabellenfünfter liegt Alba acht Punkte hinter Spitzenreiter ratiopharm Ulm, der am Sonntag noch gegen Jena spielt.



Deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit

Bei Alba fehlten erneut die verletzten Center Elmedin Kikanovic und Bogdan Radosavljevic. Dafür spielte der zuletzt angeschlagene Tony Gaffney von Beginn an. Aber auch der US-Forward konnte nicht verhindern, dass die Berliner im ersten Viertel kaum einen Rebound bekamen. Hinzu kamen wie schon am Mittwoch im Eurocup gegen Malaga viele vergebene offene Würfe. So lag Alba zur Pause 40:42 zurück. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Berliner dann aber deutlich stärker, zwangen die Gastgeber zu mehr Fehlern und kamen so immer wieder zu Ballgewinnen. Bis zum Ende des dritten Viertels konnten sie sich so auf 67:55 etwas absetzen. Im letzten Viertel spielte Alba dann souverän den Sieg nach Hause, versäumte es allerdings, den Erfolg deutlicher zu gestalten.

Beste Berliner Werfer waren Dragan Milosavljevic mit 22 und Tony Gaffney mit 14 Punkten.