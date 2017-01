Alba Berlin trifft in der Top-16-Runde des Basketball Eurocups am Mittwochabend (20:30 Uhr) auswärts auf Valencia Basket. Die spanische Mannschaft gehört zu den Favoriten, und Alba-Trainer Ahmet Caki muss nach Wochen der Improvisation auf gesunde Spieler hoffen.

Alba hat in der Gruppe H starke Gegner: Valencia, Malaga und Zagreb. Gegen Malaga mussten die Berliner am 4. Januar nach zuletzt sieben Siegen in Serie wieder eine Niederlage einstecken. Die Top-16-Phase des Eurocup dauert noch bis Anfang Februar.