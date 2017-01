Nach zwei Niederlagen in den Gruppenspielen der Top-16-Runde des Eurocups benötigt Alba Berlin unbedingt einen Sieg. Nur mit einem Heimerfolg am Mittwochabend gegen Cedevita Zagreb haben die Berliner Basketballer die realistische Chance auf ein Weiterkommen. "Natürlich müssen wir gewinnen, aber ich setze meine Spieler nicht gerne unter Druck", sagt Trainer Ahmet Caki.

Dafür hat Caki nun endlich wieder den kompletten Kader zur Verfügung. Denn nach seinem Muskelfaserriss stieg Center Center Bogdan Radosavljevic am vergangenen Freitag wieder ins Teamtraining ein. Und der deutsche Nationalspieler brennt vor Ehrgeiz. "Ich werde in jedem Fall auf der Bank sein. Und nach drei Wochen will ich natürlich endlich wieder spielen", sagt er. Sein Trainer ist da etwas vorsichtiger: "Ich freue mich über seine Rückkehr, aber er ist noch nicht bei 100 Prozent und braucht noch zwei bis drei Wochen, bis er wieder in Form ist."

In den ersten beiden Spielen der Top-16-Runde hatte sich Alba jeweils den Favoriten aus Spanien geschlagen geben müssen. Zunächst unterlagen die Berliner in eigener Halle den Spielern von Unicaja Malaga mit 69:77. Im zweiten Gruppenspiel gegen Valencia Baskets verpassten die "Albatrosse" eine große Überraschung: Trotz guter Leistung und einem dramatischen Finale verloren die Berliner mit 80:85.