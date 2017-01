Das gab es noch nie: Zum ersten Mal wird ein Sponsor ein großes Sport-Event live im Netz zeigen. Wie die Deutsche Kreditbank (DKB) am Donnerstag mitteilte, hat sie die Online-Rechte für die Handball-WM in Frankreich erworben. Die Berliner Füchse freut's.

In quasi letzter Minute hat die Deutsche Kreditbank AG (DKB) die Rechte an der Handball-WM in Frankreich (11. bis 29. Januar) erworben und wird die deutschen Spiele live im Internet zeigen. In der Geschichte der Sport-Übertragungsrechte ist dies ein Novum, denn noch nie hat ein Sponsor in Deutschland die Rechte für ein sportliches Großereignis wie die Handball-WM selbst erworben und genutzt.