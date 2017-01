Eishockey | DEL - Eisbären zeigen auch gegen Panther keinen Biss

03.01.17 | 22:28 Uhr

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist die direkte Play-Off-Teilnahme für die Eisbären aus Berlin in weite Ferne gerückt. Am Dienstagabend kassierte das Team von Trainer Uwe Krupp bereits die vierte Niederlage in Serie - diesmal gegen die Augsburger Panther.



Die Eisbären Berlin haben ihre Niederlagen-Serie im neuen Jahr fortgesetzt. Am Dienstagabend kassierte das Hauptstadt-Team in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bereits die vierte Niederlage hintereinander. In der Arena am Ostbahnhof unterlagen die Berliner den Augsburger Panthern vor 9.731 Zuschauern mit 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).



Eisbären-Keeper Vehanen verhindert frühen Rückstand

Auch weil sich die Eisbären schon früh einige Zeitstrafen leisteten, dominierten die Gäste mit schnellem Spiel die Anfangsphase. Mit starken Paraden bewahrte Torhüter Petri Vehanen sein Team immer wieder vor dem Rückstand. So ging es torlos in die erste Pause.



Im zweiten Abschnitt konnten die Eisbären das Spiel offener gestalten, in Führung gingen aber die Augsburger: Thomas Holzmann überwand Vehanen mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Wenig später nutzte Michael Davies eine Vier-gegen-drei-Überzahlsituation zum zweiten Tor der Gäste. Im Schlussdrittel bemühten sich die Berliner um eine Resultatsverbesserung, konnten Augsburgs Keeper Jonathan Boutin aber nicht überwinden.

Eisbären droht Umweg über das Pre-Playoff

Durch den erneuten Misserfolg ist der Rückstand der Berliner auf die Playoff-Ränge weiter gewachsen und beträgt nun bereits zehn Punkte. In der DEL qualifiziert sich eine Mannschaft automatisch für die Playoffs, wenn sie nach der Hauptrunde auf einem der ersten sechs Tabellenplätze steht. Zwei weitere Playoff-Plätze werden durch Pre-Playoff-Spiele zwischen den Teams auf den Plätzen sieben bis zehn ausgespielt.