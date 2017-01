Berliner Formel-E-Rennen vermutlich wieder in Tempelhof

Nach der Absage des Formel-E-Rennens auf der Berliner Karl-Marx-Allee beraten Senat und Veranstalter über einen Ausweich-Standort. Aller Voraussicht nach kehrt die Renn-Veranstaltung an den ehemaligen Flughafen Tempelhof zurück. Das sei der aussichtsreichste Standort, sagte der Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos), Matthias Tang, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er bestätigte damit einen Bericht der "Berliner Morgenpost". "Die Gespräche mit dem Veranstalter laufen. Noch ist nichts in Sack und Tüten", erklärte Tang.