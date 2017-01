Fußball | Energie Cottbus - Cottbuser Trainingsstart ganz in Weiß

09.01.17 | 18:53 Uhr

Die Weihnachtsferien sind vorbei – am Montag hat Energie Cottbus das Training wieder aufgenommen. Um Kosten zu sparen, bleibt die Rasenheizung im Stadion der Freundschaft aus. Stattdessen wird auf Kunstrasen trainiert. Andreas Friebel hat zugeschaut.

Bin ich noch im Urlaub oder schon wieder in Cottbus? Als Mittelfeldspieler Björn Ziegenbein am Montagnachmittag ins Stadion der Freundschaft kam, lag dort Schnee auf dem Rasen. Ein bisschen, sagt er, sei es wie in seinen Weihnachtsferien in den Alpen gewesen: "Da konnte ich mit meiner Freundin schöne Schneewanderungen machen und das Wetter genießen." Schneewandern kann Ziegenbein jetzt auch in Cottbus, denn bis auf eine Ausnahme sind alle Trainingsplätze weiß. Und das aus gutem Grund: Cottbus spare die Stromkosten, erklärt Trainer Claus-Dieter Wollitz. "In dieser Jahreszeit und in dieser Liga, in der wir leider angekommen sind, kann man nicht erwarten, dass die Rasenplätze grün sind." Die Heizung – wie früher – den ganzen Winter laufen zu lassen, sei in der vierten Liga nicht mehr möglich. Stattdessen wird, zumindest in der ersten Woche, auf Kunstrasen trainiert. Den Sportplatz am Priorgraben muss sich Cottbus aber auch noch mit den Nachwuchsteams des Vereins teilen. Optimal ist das nicht. Für eine Woche wird es aber funktionieren.

Energie Cottbus will zurück in die dritte Liga

Mit 16 Spielern hat Claus Dieter Wollitz die erste Einheit bestritten. Fünf Akteure fehlten verletzungsbedingt. Jonas Zickert und Philipp Knechtel befinden sich nach Kreuzbandrissen im Aufbautraining. Fabio Viteritti hat sich die Hand gebrochen, Björn Ziegenbein hat eine Risswunde am Schienbein und Torwart Alexander Meyer hat Schmerzen an der Patellasehne. In den nächsten Tagen könnte noch ein Offensivspieler dazu kommen. Wollitz erklärte am Rande der ersten Übungseinheit, dass man sich in Gesprächen mit einem potenziellen Neuzugang befindet: "Wenn wir im Winter noch einen Spieler holen, dann muss das Gesamtpaket passen. Das heißt, seine Verpflichtung muss mittel-und langfristig Sinn machen."



Trainingskontrolle via GPS-Chip

Im Kampf um die Rückkehr in die dritte Liga lässt Energie Cottbus also nichts unversucht. Regionalliga-Spitzenreiter Jena soll noch abgefangen werden. Vier Punkte liegen aktuell zwischen beiden Teams. Außerdem haben die Thüringer noch ein Spiel weniger. "Es gehört immer ein bisschen Glück dazu, ganz vorne zu stehen. Ich hoffe, wir haben das Glück und sind am Ende Erster vor Jena und dem Berliner AK", sagt Björn Ziegenbein. Der Mittelfeldspieler hat im Gegensatz zu seinen Teamkollegen ein entspanntes Weihnachtsfest verbringen können. Aufgrund seiner Beinverletzung musste er kein individuelles Trainingsprogramm absolvieren. Die meisten anderen Spieler wurde mit einem GPS-Chip ausgestattet. Damit konnte Trainer Claus-Dieter Wollitz praktisch in Echtzeit kontrollieren, wie seine Spieler gerade trainieren. "Das haben die Jungs gut gemacht. Marcel Baude zum Beispiel ist in den drei Wochen Urlaub 82 Kilometer gelaufen. Dazu kam noch Krafttraining. Ich habe alle Werte vorliegen. Jeder hat voll durchgezogen."



Von solchen Trainingsmöglichkeiten träumen die meisten Klubs in der Regionalliga. Ebenso von beheizten Rasenflächen, die in Cottbus dann nächste Woche wieder in Betrieb gehen, um optimal vorbereitet Anfang Februar in Leipzig zum ersten Punktspiel im neuen Jahr anzutreten.