Die Eisbären Berlin haben das DEL-Duell gegen die Kölner Haie am Freitagabend mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) verloren. Vor 14.200 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof brachte Jamie McQueen (12:50) die Hausherren zwar in Führung; Christian Ehrhoff (26:02) und Nicolas Krämmer (32:37) drehten die Partie aber noch im zweiten Drittel. Im Schlussabschnitt fielen keine Tore mehr.