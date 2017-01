Immer wieder die Knie, dazu ständig andere Verletzungssorgen - Robert Hartings Körper konnte in den vergangenen Jahren nur noch selten umsetzen, was der ehrgeizige Geist ihm auftrug. Nun hat der Diskus-Olympiasieger und dreifache Weltmeister seinen Abschied angekündigt: Nach der Europameisterschaft 2018 in seiner Wahlheimat Berlin will der 32-Jährige seine Karriere beenden. "Ich freue mich jetzt noch auf dieses und das nächste Jahr, und dann gucke ich euch allen zu", sagte Harting im Gespräch mit leichtathletik.de.

Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro war er bereits in der Qualifikation gescheitert, gehandicapt durch einen Hexenschuss. Die Goldmedaille gewann dann überraschend sein jüngerer Bruder Christoph. Schon damals war spekuliert worden, ob "der Harting", wie sich der Ältere gerne vermarktet, noch bis Tokio 2020 weitermacht.