Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten Sieg im Jahr 2017 gefeiert. Das Team von Trainer Uwe Krupp setzte sich am Freitagabend in der Arena am Ostbahnhof vor 12.207 Zuschauern mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Adler Mannheim durch. Nationalstürmer André Rankel traf in der Overtime und machte den ersten Sieg für die Berliner nach zuvor sieben Niederlagen perfekt.

Rückkehrer Frank Hördler, der zu seinem ersten Einsatz seit Ende Oktober kam, sorgte für die Berliner Führung (40.). Dann drehten die Mannheimer Carlo Colaiacovo (44.) und Chad Kolarik (51.) das Spiel, Spencer Machacek (55.) rettete die Eisbären in die Verlängerung. Für den Sieg sorgte Rankel dann in der 65. Minute.



Die Eisbären (51) rutschten trotz des Erfolges auf den zehnten Platz ab, haben aber weiter alle Chancen, zumindest die Pre-Play-offs zu erreichen. Am Sonntag (16.30 Uhr) kommt es in

Mannheim zum Wiedersehen mit den Adlern.