Trotz einer schwierigen Personalsituation konnten die Berliner Eisbären in eigener Halle gegen die Düsseldorfer EG einen Sieg feiern. Gelegen kam ihnen dabei vor allem der schwache Gegner - zwei Tore in Überzahl reichten ihnen gegen den Traditionsklub.

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Heimsieg in Serie gefeiert. Am Dienstagabend besiegten sie die Düsseldorfer EG vor 10.521 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Den Eisbären reichten zwei Überzahltore von Kyle Wilson zum knappen Sieg in einem wenig hochklassigen Spiel. Durch den Erfolg gegen den Tabellenzwölften konnten die Berliner außerdem einen potenziellen Konkurrenten im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze weiter distanzieren.