Eishockey | Krise beim Berliner Kader - Die Eisbären im freien Fall

20.01.17 | 15:46 Uhr

Die Eisbären Berlin sind in eine Abwärtsspirale geraten: Der Spieler-Kader ist überaltert und langsam. Nach sieben Pleiten in Folge, droht am Freitag die achte. Und dennoch geben sich die Eisbären optimistisch, - sie glauben, einen Weg aus der Krise gefunden zu haben. Von Jens-Christian Gussmann

Kurzfristig wird bei den Eisbären in dieser Saison kaum noch etwas gehen. Der verletzte Verteidiger Frank Hördler sieht das zwar etwas anders: "Es ist noch alles offen und wir glauben daran", sagt er. Doch es ist unwahrscheinlich, dass die Eisbären in dieser Saison noch viel reißen. Im überalterten Team fehlen Tempo, Frische und Unbekümmertheit. Zehn Niederlagen in den letzten elf Spielen sind kein Zufall - sie zeigen eine Tendenz. Und die besagt: Die Eisbären sind im freien Fall.



Diese Nachricht hat sich auch bis nach Los Angeles rumgesprochen. Dort wohnt der Eigentümer der Eisbären, US-Milliardär Philipp Anschütz. EHC-Geschäftsführer Peter-John Lee kommt gerade aus L.A. zurück und ist zuversichtlich. Die Gespräche seien sehr intensiv, aber auch sehr positiv gewesen. Dass die Anschütz-Entertainment-Gruppe auch anders kann, zeigt der Fall der "Hamburg Freezers". Der Eishockey-Klub gehörte zu Anschütz, wurde im vergangenen Sommer aber von einem auf den anderen Tag dicht gemacht. Wegen Erfolglosigkeit und Millionen-Verlusten. Den Eisbären hätte das auch passieren können.



Weniger Geld und langfristige Verträge

Seit dem Umzug vom Wellblechpalast in die Mercedes-Benz-Arena hat Anschütz mit den Eisbären über 16 Millionen Euro Verlust gemacht. Deshalb gab es für Lee und die Eisbären vor seiner L.A.-Reise nur zwei Möglichkeiten: zurück zum Erfolg oder den Hamburger Weg gehen. So weiter zu machen wie bisher gehörte nicht zu den Optionen. Lee hatte wohl einen Plan im Gepäck, der die Investoren überzeugte: "Die sind bereit, die wollen Meisterschaften gewinnen. Die wissen, wie die Lage bei uns aussieht. Jetzt fangen wir an, alles besser aufzubauen."



Mit anderen Worten: Anschütz steckt wieder Geld in die Eisbären. Denn spätestens nach der letzten Meisterschaft waren die Investitionen ins Stocken geraten. Zuvor hatte Lee sich bei sieben Meisterschaften in neun Jahren nicht ganz zu Unrecht fragen lassen: "Ihr seid so überlegen, geht es nicht ein bisschen billiger?" Es ging billiger. Zudem hatten die Meisterspieler als Belohnung langfristige Verträge erhalten. Diese Verträge wirken bis heute nach. Mit Mitte, Ende 20 waren die Spieler damals im besten Eishockey-Alter. Mittlerweile sind sie alle über 30. Die langfristigen Verträge machen es dem sportlichen Leiter der Eisbären, Stefan Ustorf, nicht leicht: "Jeder fordert einen Umbruch. Den kann ich aber nicht bringen, wenn ich zwölf Mann im Kader habe, die Verträge mit einer Laufzeit von fünf Jahren haben."



Zurück zum Erfolgsrezept

Im Sommer könnte sich das ändern. Dann laufen sieben Verträge bei den Eisbären aus. Ein Jahr später enden die restlichen. Dann will Ustorf zum alten Erfolgsrezept zurückkehren: "Früher hatten wir zwei alte deutsche Spieler im Kader. Der Rest war jung, mit Top Leuten aus dem Ausland. Ich glaube, darauf wird es in den nächsten paar Jahren wieder hinauslaufen."



Für die goldene Eisbären-Generation Rankel, Busch, Hördler und Baxmann heißt das: Mindestens zwei von ihnen müssen gehen. Und die jungen stehen schon in den Startlöchern. Den Verteidigern Jonas Müller, Kai Wissmann und Maximilian Adam wird eine große Zukunft prophezeit. Sie sollen den Kern einer neuen Meistertruppe bilden, zusammen mit Talenten aus dem Ausland. Das ist der langfristige Plan. Doch diesen umzusetzen, dauert mindestens noch anderthalb Jahre. Kurzfristig ist Geduld gefragt, auch am Freitagnachmittag gegen die Mannheimer Adler.