Eine besondere Anspannung ist vor diesem Entscheidungsspiel bei den Eisbären dennoch nicht zu spüren. "Ich schau' nicht so auf die Tabelle, ich konzentriere mich lieber auf das Spiel", sagte Stürmer Florian Busch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Auch Cheftrainer Uwe Krupp wollte sich von potenziellen Szenarien nicht beeinflussen lassen. "In dieser Phase der Saison kämpfen alle Mannschaften in der Liga um Positionen, alle Spiele haben also eine Gewichtung." Was die Zielsetzung für das Ende der Hauptrunde angeht, wird der Umweg über die Pre-Playoffs mittlerweile in die Szenarien aufgenommen. "Wir wollen uns zwischen Platz sechs und zehn einreihen", sagte Krupp, "dabei wollen wir so hoch wie möglich."