Nach zwei Niederlagen in Folge haben die Berliner Eisbären in der Deutschen Eishockey-Liga wieder einen Sieg errungen. Im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings sorgte André Rankel für den einzigen Treffer des Spiels.

In der Deutschen Eishockey Liga haben die Eisbären Berlin am Dienstagabend einen wichtigen Heimsieg errungen. Vor 10.124 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof setzten sie sich gegen die Schwenninger Wild Wings mit 1:0 (0:0;1:0;0:0) durch. André Rankel erzielte den entscheidenden Treffer in der 27. Minute.

Beim Debüt des kanadischen Neuzugangs Charles Linglet taten sich die Hausherren zunächst sehr schwer. Neben Stammkeeper Petri Vehanen, der durch Marvin Cüpper ersetzt wurde, fehlten den Eisbären verletztungsbedingt sechs weitere Spieler.