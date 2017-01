Eisschnelllauf | Nico Ihle gut im Rennen - Pechstein enttäuscht von "weichem EM-Eis"

06.01.17 | 22:44 Uhr

Die Berliner Eisschnelläuferin Claudia Pechstein hob ratlos die Hand: Ihr Auftakt in die EM ging daneben. Das Eis in Heerenveen war zu weich. Der Chemnitzer Sprinter Nico Ihle hatte mehr Erfolg.

Claudia Pechstein wollte ihre Enttäuschung zur Halbzeit der Europameisterschaften der Eisschnellläufer gar nicht verbergen. "Das Eis ist sehr weich, ich habe meinen Rhythmus nicht gefunden", sagte die fünfmalige Olympiasiegerin nach Platz sieben zum Auftakt der Titelkämpfe in Heerenveen. "Andererseits bin ich froh, dass ich mit fast 45 Jahren überhaupt noch dabei sein kann", so die Berlinerin am Freitag. Über 3.000 Meter kam sie in 4:10,02 Minuten als Siebte ins Ziel, auf der ungeliebten Distanz über 500 Meter wurde sie in 40,59 Sekunden Neunte. Bei ihrer 21. EM ist eine Medaille für Pechstein außer Reichweite.

Pechstein will das Finale über 5.000 Meter erreichen

Rekord-Olympionikin Ireen Wüst aus den Niederlanden gewann am Freitag beide Disziplinen (39,26/4:03,93), Teamkollegin Antoinette de Jong und Martina Sablikova aus Tschechien liegen in Lauerstellung nach zwei von vier Disziplinen. Das Ziel von Pechstein ist nun, sich über die 1.500 Meter am Samstag zu steigern, so dass sie das Finale über 5.000 Meter erreicht. "Eigentlich hatten wir diese EM gar nicht geplant, aber Claudia lief so gut bei den Meisterschaften in Inzell, dass sie sich qualifizierte", erklärte Pechsteins Trainer Peter Müller.



Nico Ihle freut sich über guten Einstieg

Der Chemnitzer Nico Ihle lag nach Teil eins des Wettkampfes auf einem hervorragenden zweiten Platz. Über 500 Meter kam er in 34,95 Sekunden auf einen guten dritten Rang, über 1.000 Meter wurde er in 1:09,45 Minuten Zweiter. In Führung ging der Niederländer Kai Verbij. "Das Eis ist für uns Sprinter richtig griffig, aber je länger die Distanz ist, umso zäher wird es", meinte Ihle. "Ich habe einen guten Einstieg gehabt und will morgen noch einen draufsetzen."