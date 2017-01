Eissschnellläufer Nico Ihle ist beim Weltcup in Berlin zum zweiten Saisonsieg gesprintet. Der Chemnitzer gewann am Freitag das 500-m-Rennen in 34,83 Sekunden und verwies den Japaner Yuma Murakami (34,97) und Jan Smeekens aus den Niederlanden (35,02) auf die Plätze. Der EM-Dritte Ihle hatte bereits im Dezember in Nagano/Japan über die kurze Sprintdistanz triumphiert.

Beim 500-m-Rennen der Frauen siegte die Japanerin Nao Kodaira in 37,43 Sekunden vor der Tschechin Karolina Erbanova (38,12) und der Russin Olga Fatkulina (38,36). Beste Deutsche war Judith Dannauer (39,33) aus Erfurt auf Rang 15.