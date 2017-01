Die Auswärtspartie des FC Energie Cottbus gegen RB Leipzig II in der Regionalliga Nordost am Donnerstagmittag ist abgesagt worden. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, habe die Platzbegutachtung im Stadion am Bad in Markranstädt ergeben, dass der Rasen zurzeit unbespielbar ist. Grund seien die Masse an Schnee und der vereiste Untergrund. Dadurch seien keine regulären Bedingungen für ein Fußballspiel gegeben.



Das Spiel war für Donnerstag um 13.30 Uhr angesetzt, ein Nachholtermin sei zurzeit noch nicht bekannt. Der FC Energie teilte auf seiner Webseite mit, die Mannschaft könne so den "Tank voll lassen" und werde nicht wie geplant am Mittwoch nach Sachsen reisen.



Auch das für Freitagabend, 19.00 Uhr, geplante Regionalliga-Spiel BFC Dynamo gegen Neustrelitz fällt wegen der schlechten Platzverhältnisse aus. Das teilten die Berliner am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Als neuer Termin wurde der kommende Dienstag (7.2./19.00 Uhr) festgelegt.



In der Regionalliga Nordost ist zudem das Samstagsspiel zwischen Auerbach und Jena abgesagt worden. Auch dies fällt nach Angaben der Vereine witterungsbedingt aus.