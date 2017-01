Fußball | Hertha verliert in Leverkusen

Zu langsam im Kopf, zu träge in den Beinen - Hertha BSC hatte Bayer Leverkusen am Sonntag nichts entgegenzusetzen: 1:3 las sich das am Ende. Der Berliner Coach Pal Dardai machte seinen Spielern trotzdem keinen Vorwurf.