Zweites Spiel im neuen Jahr, zweite Niederlage: Am Sonntag musste sich Hertha BSC beim SC Freiburg mit 1:2 geschlagen geben. Ein später Anschlusstreffer durch Joker Julian Schieber reichte nicht. Dadurch geht es für die Berliner weiter runter in der Tabelle.

Trainer Pal Dardai verspürte nach dem Spiel trotzdem keinen Druck: "Ich weiß, was meine Spieler können. Aber wenn du einfache Fehler machst, dann verlierst du", sagte Dardai beim Sender "Sky". Zudem wären die Tore seiner Meinung nach unglücklich zustande gekommen: "Das waren zwei Torschüsse und zwei Tore", so Dardai weiter.

Hertha BSC bleibt im Jahr 2017 sieglos in der Bundesliga. Nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen vergangene Woche zogen die Herthaner auch zum Auftakt der Rückrunde beim vermeintlichen "Lieblingsgastgeber" SC Freiburg mit 1:2 (0:1) den Kürzeren. Damit verpassten die Berliner den Sprung auf Rang drei, einen direkten Champions-League-Platz. Stattdessen fallen sie einen Platz zurück und stehen nun auf Platz sechs.

Zum Ende der Winterpause schauen wir auf einzelne Teams der Bundesliga. Wo stehen sie und was ist drin für den Rest der Saison? Zuerst beschäftigt sich Inforadio-Sportreporter Jakob Rüger mit Hertha BSC.

Was ist drin für die Hertha?

"Wir brauchen die notwendige Aggressivität bei vielen Szenen, wo wir zu nett gewesen sind. Da müssen wir uns mehr wehren, vielleicht müssen wir auch nicht so fair sein", hatte Dardai vor dem Spiel gefordert. Das hatte Abwehrspieler Niklas Stark offenbar zu wörtlich genommen und handelte sich schon früh die gelbe Karte ein - seine fünfte, damit muss er ein Spiel aussetzen.

Gefährliche Strafraumszenen blieben lange Mangelware. Auch Salomon Kalou brachte nicht den erhofften Schwung. Nur drei Tage nach seiner Rückkehr vom Afrika Cup stand der Ivorer in Berlins Startelf. Dem 31-Jährigen fehlte in einer ganz schwachen Anfangsphase jegliche Bindung zum Spiel, gleiches galt für Herthas Kapitän und Top-Angreifer Vedad Ibisevic. Überhaupt konnte der vermeintliche Favorit mit den vielen Freiheiten, die ihm die Freiburger vor allem beim Spielaufbau anboten, nichts anfangen. Für Aufregung sorgte Fabian Lustenberger, als er Freiburgs Maximilian Philipp an der Strafraumgrenze zu Fall brachte. Für ein Foul war es Schiedsrichter Günter Perl zu wenig.

Dann strich ein Schuss von Herthas Per Skjelbred knapp am SC-Tor vorbei, ehe Haberer wie schon gegen Bayern cool zum 1:0 abschloss. Eine lange Hereingabe wehrte John Anthony Brooks unglücklich zu Vincenzo Grifo ab, der die Vorlage leistete.