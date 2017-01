Fußball | Platz 3 ist wieder drin - Kalou meldet sich fit für Herthas Startelf

28.01.17 | 19:19 Uhr

In Berlin wollen sie unbedingt beweisen, dass der Rückrunden-Einbruch der letzten Saison ein Ausrutscher war. Wie praktisch, dass die Hertha zu ihrem Lieblingsgegner nach Freiburg fahren darf - und das mit Torjäger Kalou, der gern von Beginn an kicken will.



Hertha BSC kann am Sonntag mit einem Sieg in Freiburg wieder auf Platz 3 der Bundesliga-Tabelle klettern. Die Berliner (30 Punkte) können dabei von der ersten Saison-Niederlage von Hoffenheim (31 Punkte) am Samstag gegen RB Leipzig (1:2) profitieren. Voraussetzung ist, dass Borussia Dortmund (30 Punkte) nicht gegen den FSV Mainz gewinnt.



Eine Partie im Breisgau gehört für Hertha zu den vergnüglichen Dingen des Lebens. Nur einmal vor fast 16 Jahren - der SC Freiburg wurde noch von Volker Finke gecoacht - mussten die Berliner als Verlierer (0:1) die Heimreise antreten. Doch Trainer Pal Dardai will vor dem Auftritt am Sonntag (15.30 Uhr) von der Vergangenheit nichts wissen. "Es erwartet uns ein sehr guter Gegner. Beide Teams sind sehr kompakt. Sie sind einen Tick schneller, wenn sie kontern", warnte Dardai vor den Freiburgern. "Wir nehmen es richtig ernst."



Dazu besteht auch aller Grund. Denn nach dem misslungenen Jahresstart in Leverkusen (1:3) wollen die Berliner zum Rückrundenstart unbedingt in die Erfolgsspur finden, auch um jede Diskussion um eine mögliche Wiederholung des Vorjahres-Absturzes im zweiten Saisonteil schnell zu unterbinden. "Wir sind auch gut vorbereitet und fixiert", betonte Dardai.



"Kein konkretes" Interesse an Baumjohann

Der Kader, aus dem Dardai am Sonntag schöpfen kann, soll bei Hertha nicht mehr verändert werden. "Im Moment gehen wir davon aus, unverändert die Rückrunde zu spielen", sagte Manager Michael Preetz. Einzig bei Alexander Baumjohann, mit dem der Trainer schon längere Zeit nicht mehr plant, könne es noch Bewegung geben. Es gebe "das Interesse" eines anderen Club, "aber nichts Konkretes", meinte Preetz: "Darüber hinaus gibt es keine Planungen auf der Zu- und Abgangsseite."



Wichtig für Hertha: Angriffs-Routinier Salomon Kalou meldete sich zurück. Er sei nach dem überraschenden Vorrunden-Aus mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup fit für die Startelf. "Ich denke, ich kann spielen und bin bereit, wenn der Trainer mit mir plant. Ich möchte an meine Leistung der vergangenen Spiele anknüpfen, Tore schießen und Torvorlagen geben", sagte Kalou.



Dardai erwartet Torgefahr von Kalou

Dass der Ivorer die komplette Wintervorbereitung der Berliner verpasst hat, wertet Dardai nicht als Nachteil. "Er hat beim Afrika-Cup gespielt, hat keine Verletzungen. Ich erwarte von ihm Torgefahr", betonte der Coach.



Kalou verwies auf das Trainingslager mit seiner Nationalmannschaft in Abu Dhabi: "Dort hatten wir zwei Einheiten am Tag. Unser letztes Spiel hatten wir am Dienstag. Zwischen den Partien hatte ich immer genug Zeit, mich zu regenerieren." Kalou würde mit seinem nächsten Bundesligatreffer (bisher 25) in die Top Ten der Hertha-Torjäger in der Bundesliga aufsteigen.