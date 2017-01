Zu langsam im Kopf, zu träge in den Beinen - Hertha BSC hatte Bayer Leverkusen am Sonntag nichts entgegenzusetzen: 1:3 las sich das am Ende. Der Berliner Coach Pal Dardai machte seinen Spielern trotzdem keinen Vorwurf.

Am Ende blieb dem Trainer der Konjunktiv: Hätte sein Team den Ausgleich geschossen, wäre es ein anderes Spiel gewesen. Hätte man seine Torchancen verwertet, hätte der Gegner vielleicht seine Ordnung verloren. Aber gut, da war eben dieses blöde Ergebnis: 1:3 hat Hertha BSC am Sonntag gegen Bayer Leverkusen verloren.

Nun fiel ein Großteil des zahlenden Publikums in Angststarre - die letzten Strafstöße hatten ihre Leverkusener Lieblinge ja allesamt versemmelt, selbst im Trainingslager brachten sie nichts zustande. Aber Hakan Calhanoglu, selten um selbstbewusstes Auftreten verlegen, schnappte sich den Ball, schritt mit auffällig gerader Brust zur Tat und schoss den Ball souverän links an Rune Jarstein vorbei ins Tor - es stand 2:0.

Bayer überließ den Gästen nun die Initiative und wartete einfach ab, was diese mit dem Ball anstellen würden. Es erwies sich als richtige Entscheidung, denn von Berlin kam tatsächlich nicht viel. Dann kam erschwerend hinzu: Der fallende Linksverteidiger Marvin Plattenhardt bekam einen Flankenball von rechts an seinen Oberschenkel, von dort prallte das Gerät unglücklicherweise an seine ausgestreckte Hand - der Schiedsrichter pfiff Elfmeter.

Bayer war präsenter, wacher, frischer - Hertha wirkte in vielen Situationen ratlos: Bälle gingen ins Aus oder wurden verdribbelt, Ideen verpufften, weil der Mitspieler nicht rechtzeitig reagierte. In der 73. Minute erst hatte Vedad Ibisevic die erste Hertha-Torchance der zweiten Halbzeit: Stocker ließ eine Flanke von Genki Haraguchi von rechts klug durch, Ibisevic stand völlig frei am zweiten Pfosten - und schoss den Ball genau auf Bayers Torwart Bernd Leno. Es hätte der Ausgleich sein müssen.

Wenige Minuten vor Schluss kam nochmal eine Flanke auf Hakan Calhanoglu, Leverkusens Zehner nahm den Ball im Strafraum der Berliner artistisch an - und knallte ihn per Aufsetzer genau in den linken Winkel. Spätestens jetzt, in der 88. Minute, war die Sache endgültig entschieden.

Dieses 3:1 wird dem Hertha-Coach Pal Dardai vor allem psychologische Kniffelaufgaben abverlangen - er muss nun alles tun, um seiner Mannschaft die leisesten Zweifel an einer erfolgreichen Rückrunde auszureden. Im vergangenen Jahr war sein Team dramatisch abgeschmiert und verspielte all das, was es sich in der Hinrunde aufgebaut hatte. Vielleicht versprühte Dardai auch deswegen demonstrativ Zuversicht - er kündigte an, was er die nächste Zeit mit seinen Spielern vorhat: "Wir müssen weiterarbeiten. Jetzt wissen wir, wo wir sind."