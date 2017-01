Fußball | Vor Spiel in Leverkusen

Nach gut vier Wochen Winterpause ist Hertha BSC wieder in der Bundesliga gefordert. Während die Berliner auf zahlreiche Akteure verzichten müssen, ruhen Leverkusens Hoffnungen auf einem Rückkehrer, der in Berlin geboren wurde. Von Dennis Wiese

Bei Hertha hat Karim Bellarabi nie gespielt, obwohl er in der Hauptstadt zur Welt kam. Aber den Scouts der Berliner kann man keine Vorwürfe machen. Der pfeilschnelle Außenstürmer ist schon als Kleinkind mit der Familie weggezogen. Gut 24 Jahre später, im Jahr 2014, hat Bellarabi bei Bayer Leverkusen den großen Karrieresprung geschafft. Trainer Roger Schmidt machte ihn zum Stammspieler auf der rechten Außenbahn, zudem wurde er erstmals für die DFB-Elf nominiert.

Herthas Mitchell Weiser, den Trainer Dardai immer wieder als "Ausnahmespieler" lobt, fehlt hingegen weiterhin. Die langwierige Oberschenkelverletzung des 22-Jährigen wird derzeit von Dr. Müller-Wohlfahrt in München behandelt. In der kommenden Woche soll Weiser in Berlin ins individuelle Training mit Athletiktrainer Hendrik Vieth einsteigen.

Auch Salomon Kalou fehlt am Sonntag in Leverkusen (15:30 Uhr). Er spielt mit der Elfenbeinküste in Gabun um den Viertelfinaleinzug beim Afrika Cup. Pal Dardai sieht mit Valentin Stocker und Alexander Esswein zwei "torgefährliche" Spieler bereit, um die wichtigen Außenbahnspieler zu vertreten. Der zuletzt angeschlagene Innenverteidiger John-Anthony Brooks hat laut Dardai zuletzt das Training ohne Probleme absolviert und steht bereit.