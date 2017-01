Am Vormittag verabschiedete sich Unions Stürmer Sören Brandy - der Klub aus Köpenick hatte zu diesem Zeitpunkt aber längst einen neuen Torjäger gefunden. Und zwar einen alten Bekannten. Nun steht fest: Sebastian Polter wechselt zurück an die Alte Försterei.

"Mit Sebastian Polter kehrt ein Spieler zu Union zurück, der hier in relativ kurzer Zeit einen sehr positiven und bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Natürlich mit seinen 14 Treffern in einer Saison, aber vor allem auch mit seinem Auftreten als Profi und seiner Art als Mensch", lobte der sportliche Leiter Helmut Schulte den 1,91-Meter-Wandschrank aus Wilhelmshaven.

Der alte Stürmer war gerade verabschiedet, da hatte Union Berlin schon den neuen verpflichtet: Am Dienstagvormittag bestätigte der Klub die Rückkehr von Sebastian Polter. Der 25-Jährige kommt vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers zurück nach Köpenick. Dort hatte er bereits in der Saison 2014/15 auf Leihbasis gespielt und dabei vollauf überzeugt. Polter nimmt nun den Kaderplatz von Sören Brandy ein, der hatte sich nach Bielefeld verabschiedet, nachdem er unter Trainer Jens Keller und angesichts der Konkurrenz mit Collin Quaner, Philip Hosiner, Simon Hedlund und Steven Skrzybski keine Rolle mehr gespielt hat.

Englische Medien berichteten von einer Ablöseforderung von umgerechnet 3,4 Millionen Euro. Union und die Queens Park Rangers dürften sich bei ihren Verhandlungen eher darunter getroffen haben. Trotzdem wird Polter wohl zum Rekordtransfer der Eisernen. Bislang hat Union noch nie einen Millionenbetrag für einen Spieler gezahlt. Den bisherigen Rekord hält der Schwede Simon Hedlund, für den die Berliner im vergangenen Sommer etwa 850.000 Euro ausgaben. Eine deutliche Ansage an die Konkurrenz - Union drängt in die erste Liga.

Rückkehrer Sebastian Polter hatte in seinen eineinhalb Jahren an der Loftus Road im Westen Londons ein stetes Auf und Ab erlebt: Zunächst kam er vornehmlich als Joker zum Einsatz, ehe er Ende 2015 der Nutznießer eines Trainerwechsels wurde. Fortan war er unter dem Niederländer Jimmy Floyd Hasselbaink im Angriffszentrum gesetzt. Doch Hasselbaink wurde im November entlassen. Unter seinem Nachfolger Ian Holloway ging es für Polter wieder zurück auf die Bank, zuletzt stand er nicht mal mehr im Kader. Insgesamt schoss Polter zehn Tore in 51 Ligaspielen. Hinzu kommt ein Treffer in fünf Pokalpartien. Nun aber freue er sich auf die Rückkehr nach Berlin, ließ er ausrichten. Dort hat Polter einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.