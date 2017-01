Der Niedersachse Harm Lahde hat das internationale Reitturnier CSI in Neustadt (Dosse) gewonnen. Beim Höhepunkt des Turniers, dem Stechen, konnte sich Lahde gegen seine Konkurrenten durchsetzen.

Harm Lahde aus Varste hat einen Überraschungssieg im Großen Preis des Zwei-Sterne-CSI in

Neustadt/Dosse gelandet. Auf dem zehnjährigen Schimmel Larry zeigte er am Sonntag im Stechen von 13 im ersten Umlauf fehlerfreien Reitern in 39,46 Sekunden den schnellsten Ritt. Lahde verwies Nisse Lüneburg und Andreas Knippling auf die Plätze.