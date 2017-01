Aus der Traum vom Titelgewinn bei der WM in Paris: Die deutschen Handballer sind wieder zu Hause. DHB-Vizechef und Füchse-Manager Hanning ist nicht begeistert. Immerhin können sich die drei Berliner Nationalspieler jetzt in Ruhe auf die zweite Saisonhälfte mit den Füchsen vorbereiten. Von Jens Christian Gussmann

Minimalziel Halbfinale, - aber noch lieber der Titelgewinn. Nach einer perfekten Gruppenphase mit fünf Siegen in fünf Spielen sollten die ersten beiden K.O.-Runden nur kurze Zwischenstopps auf dem Weg zum ersten Höhepunkt sein: Das Halbfinale, am Donnerstag, gegen Gastgeber Frankreich. So die großen Träume - die nüchterne Realität hieß: Rückkehr nach Berlin bereits am Montagvormittag.

Aus den Bad Boys sind die Sad Boys - die traurigen Jungs - geworden. Nach der blitzartigen Rückkehr in die Weltspitze mit EM-Gold und Olympia-Bronze wollte die junge deutsche Handball-Nationalmannschaft auch bei der Weltmeisterschaft in Frankreich abräumen.

26,1 Jahre beträgt der Altersdurchschnitt der DHB-Truppe, für die meisten Spieler war diese WM das dritte große Turnier ihrer Karriere und die erste WM - was deutlich unter den Erfahrungswerten anderer Nationen liegt. Das gerät schnell in Vergessenheit, wenn man Triumph um Triumph sammelt.

Keine 24 Stunden nach dem Achtelfinal-Aus gegen Katar sind die drei Füchse-Spieler Silvio Heinevetter, Paul Drux und Steffen Fäth sowie Füchse-Manager Bob Hanning, der in Personal-Union Vizepräsident Leistungssport beim DHB ist, in Tegel gelandet. Das Team sei an sich selbst gescheitert, sagte ein immer noch geschockter Hanning dem rbb: "Wir haben es nicht geschafft, in dem Turnier auf ganz hohem Niveau konstant zu spielen. Aber das gehört bei einer jungen Mannschaft auch dazu."

2016 war ein außergewöhnliches Jahr für die deutschen Handballer, so viele Erfolge sind keine Selbstverständlichkeit. Die Regel ist, dass so eine immer noch junge Mannschaft lernen muss. Gerade im Achtelfinale gegen Katar wurden Fehler gemacht, und dafür wurde die Mannschaft hart mit dem Aus bestraft. Auch wenn es eine Floskel ist: Der nächste Gegner ist immer der Schwerste. Und genau diese Regel wurde missachtet: Frankreich war schon zu sehr im Kopf, als dass man die bis dahin schwachen Kataris wirklich ernst genommen hätte. Ein einziges Wort reicht als Analyse der Niederlage völlig: Die Deutschen waren - überheblich!

Vor allen Dingen Füchse-Spieler Steffen Fäth zeichnete sich in der Schlussphase negativ aus. Sein Manager Bob Hanning meinte dazu: "Wir müssen gucken, was wir besser machen können und nicht was Andere besser machen können. Auch wenn das in der Tat bittere Entscheidungen waren, - das gehört im Sport dazu. Wir haben leider Gottes unsere Hausaufgaben nicht so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben."

Bei Olympia hatten sie Katar noch eine Abreibung verpasst, - mit Müh und Not schaffte es der Gegner in Frankreich durch die Gruppenphase, holte gerade mal zwei Siege, und in dieser Situation mangelte es an Respekt gegenüber dem Kontrahenten. Das führte erst zum Aus und dann zu einer Stimmungslage im deutschen Team, die Paul Drux mit drastischen Worten beschrieb: "Das ist ein total beschissenes Gefühl."

Etwas Positives hat das frühe WM-Aus für Drux, Fäth und Heinevetter, - sie können sich jetzt besser auf die zweite Saisonhälfte mit den Füchsen vorbereiten. In knapp einem Monat beginnt die Gruppenphase des europäischen EHF-Cups, - der neue Füchse-Trainer Velimir Petkovic will zumindest das Halbfinale erreichen. Aber nicht zu weit denken, - vorher haben die Füchse noch zwei Bundesliga-Spiele. Und in Frankreich haben die Berliner Nationalspieler gelernt, - immer nur auf das nächste Spiel schauen!