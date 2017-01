Sie haben sichtlich Spaß in ihren kurzen Hosen. In jeder noch so kleinen Pause wird viel gelacht und gescherzt. Die Profis von Hertha BSC genießen auf Mallorca frühlingshaftes Wetter. Blauer Himmel, Sonnenschein und 18 Grad Celsius sorgen für gute Laune bei der Mannschaft:

"Es ist deutlich angenehmer hier zu trainieren und zu arbeiten als in Berlin", sagt Mittelfeldspieler Fabian Lustenberger, während er in die Sonne blinzelt. "Man kann mit kurzer Hose trainieren, ist nicht dick eingepackt und friert nicht. Das ist sehr schön." Auch Trainer Pal Dardai ist mit den Bedingungen auf der Baleareninsel mehr als zufrieden: "Wir hoffen, dass das Wetter so bleibt, das ist Fußballwetter. Hier kann man gut arbeiten."

Hertha hat sich für eine Woche auf dem Trainingsgelände des spanischen Zweitligisten RCD Mallorca eingemietet. Die Berliner nutzen zweimal täglich eines der vier großen Fußballfelder auf dem Gelände nördlich von Palma.

Anfang Januar wirkt die Lieblings-Urlaubsinsel der Deutschen fast noch verlassen. Nur wenige Geschäfte und Bars haben geöffnet. In den Hotels sind zahlreiche Zimmer frei. Doch wie schon in den letzten Jahren, im türkischen Belek, hat ein kleines Grüppchen Herthafans ihr Team ins Trainingslager begleitet. Rund 30 Fans verfolgen die Einheiten. Während die Profis schuften, genießen sie die Sonne und die Kaltgetränke die es in einem kleinen Imbiss am Trainingsgelände gibt.