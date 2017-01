Fußball | Sprunggelenk lädiert - Hertha-Stürmer Kurt verletzt sich im Trainingslager

08.01.17 | 16:21 Uhr

Kein guter Start für das Trainingslager von Hertha BSC auf Mallorca: Stürmer Sinan Kurt zog sich im Zweikampf eine Sprunggelenksverletzung zu und muss schon wieder die Heimreise antreten.



Hertha-Stürmer Sinan Kurt hat sich im Trainingslager des Berliner Fußball-Bundesligisten auf Mallorca eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.



Nach einem Duell mit Ugur Tezel war Kurt unglücklich gefallen und musste den Trainingsplatz am Sonntag humpelnd verlassen. Nach einem ersten medizinischen Check konnte ein Bruch ausgeschlossen werden. Kurt fliege nun zurück nach Berlin zu weiteren Untersuchungen, teilte Hertha-Sprecher Max Jung mit. Der 20-jährige Kurt war ein Ersatzkandidat für Angreifer Salomon Kalou, der den Berlinern in den nächsten Wochen wegen seiner Teilnahme am Afrika-Cup fehlt.

Kommende Woche drei Testspiele

Drei Testspiele finden im Trainingslager statt: Hertha BSC trifft am 11. Januar auf den spanischen Zweitligisten RCD Mallorca, am 12. Januar auf Viertligist UD Poblense und am 13. Januar auf den deutschen Regionalligisten Lüneburger SK. Bis zum 14. Januar will Hertha bei frühlingshaften Bedingungen die Grundlagen für ein erfolgreiches 2017 schaffen. Am 22. Januar endet für die Berliner die Winterpause mit dem letzten Bundesliga-Hinrundenspiel bei Bayer Leverusen.



Der Schwerpunkt liegt auf dem Spielerischen

"Wir haben super Bedingungen hier", sagte Verteidiger Fabian Lustenberger am Sonntag dem rbb. "So können wir uns optimal auf die Rückrunde vorbereiten." Bei 18 Grad könne in kurzen Hosen trainiert werden, so der Schweizer. Nachdem zuletzt im physischen Bereich gearbeitet wurde, stehe nun das Spielerische im Vordergrund. "Es wird viel spielspezifische Übungen geben", sagte Lustenberger, "dass wir uns mit dem Ball verbessern, noch dominanter auftreten können und uns noch mehr Torchancen herausspielen können." Mit Informationen von Jakob Rüger