Fußball | Ende der Winterpause - Hertha-Talent Torunarigha hofft auf Bundesliga-Debüt

18.01.17 | 08:04 Uhr

In vier Tagen endet die Winterpause für Hertha BSC. Die Berliner müssen dann bei Bayer Leverkusen antreten. Ein großes Talent der Herthaner hofft dann auf seine Bundesliga-Premiere. Von Dennis Wiese

Mit Nachnamen ist das so eine Sache. Da machen auch Herthas Profis keine Ausnahme: Ein Stark, Duda oder Kalou geht den Fans leicht über die Lippen. Beim neuen Abwehrtalent ist das schwieriger: Jordan Torunarigha heißt der junge Mann. Den Namen des 19-Jährigen sollte sich der Anhang merken. Vor knapp einem Monat hat das Eigengewächs aus Herthas Nachwuchsakademie seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der Innenverteidiger ist knapp 1,90 groß. Merkmale: Ein starker linker Fuß, er ist robust, schnell und dynamisch. Mit guten Auftritten in der Jugend und in den Auswahlteams des DFB hat sich der gebürtige Chemnitzer in den Bundesligakader gespielt. Tipps holt er sich da von einem Teamkollegen mit ähnlichen Anlagen.

"Manchmal bin ich zu ehrgeizig"

"Ich rede viel mit John-Anthony Brooks", verrät Torunarigha. "Wir spielen auf derselben Position, sind beide Innenverteidiger. Er sagt mir, was ich besser machen soll." Und was muss noch besser werden? "In der Bundesliga macht man eher einen ruhigen Spielaufbau, ich will immer schnell nach vorne. Manchmal bin ich auch zu ehrgeizig, da muss ich noch etwas ruhiger bleiben." Im Trainingslager auf Mallorca hat Torunarigha seinen Mentor John-Anthony Brooks in einem Testspiel ersetzt - und seinen Trainer beeindruckt. "Jordan hat sich in den zwei Wochen Trainingslager und im Spiel gegen den RCD Mallorca sehr gut präsentiert", lobt ihn Pal Dardai. "Ich kann ihn ruhig auch in der Bundesliga spielen lassen - das spricht für Jordan und die Ausbildung unserer Akademie."

Durch Hegelers Abgang noch näher am Team

Durch den Winterabgang von Jens Hegeler ist Torunarigha noch näher dran an seinem Bundesligadebut in der Defensive. Er hat nur Brooks, Langkamp und Stark vor sich. Schon im Dezember saß der DFB-Auswahlkicker in zwei Spielen auf Herthas Bank. Nun gehört der Nachwuchsmann vollständig zum Profikader - dank des Vertrags und dank einer Tradition: "Ich musste im Trainingslager singen", gesteht Torunarigha. Und was? "Loyal von Chris Brown." Wie sich der schüchterne Abwehrspieler mit seinen blond gefärbten Haarspitzen geschlagen hat, wollte er nicht verraten. Wichtiger für ihn ist, seine Fähigkeiten demnächst in der Bundesliga unter Beweis stellen. "Wenn der Trainer mir das Vertrauen gibt und mich spielen lässt, bin ich bereit." Das Vertrauen von Pal Dardai will sich der 19-Jährige zusätzlich mit guten Trainingsleistungen erarbeiten.

Warmschießen bei Eiseskälte

Die Einheiten der Blau-Weißen finden in diesen Tagen im Winteridyll auf dem Schenkendorffplatz statt. Die Rasenheizung auf Herthas Trainingsgelände arbeitet auf Hochtouren, der Schnee drum herum und die Wintersonne machen aber eher Lust auf Skifahren als auf Fußball. Herthas Kicker wie John Anthony Brooks sind dick eingepackt - Handschuhe, Mütze, Sturmhaube. Am Dienstagvormittag standen für die winterfesten Berliner Torschussübungen auf dem Programm, das Warmschießen für das erste Spiel im neuen Jahr (Sonntag, 22.01. bei Bayern Leverkusen) läuft.

Hertha-Training bei Eiseskälte

Mittelfeldspieler Ondrej Duda wird auch bei Dauerfrost liebend gern auf dem Platz stehen. Der Slowake, im Sommer für gut vier Millionen Euro zu Hertha gekommen, hat verletzungsbedingt noch nicht eine Sekunde für seinen neuen Arbeitgeber spielen können. Nur eine Woche nach seinem Wechsel nach Berlin fiel Duda mit einem Knochenödem im Knie aus - das ist nun ein halbes Jahr her, im Dezember erfolgte die Operation. Seit Wochenbeginn trainiert der 22-Jährige mit Athletiktrainer Hendrik Vieth auf dem Schenkendorffplatz: Stabilistaionsübungen mit Bändern, Laufeinheiten. In den nächsten zehn bis vierzehn Tagen solle er diese kontrollierten Bewegungen machen, so Dardai, dann könnte Duda womöglich ins Mannschaftstraining einsteigen. Diese unkontrollierten Bewegungen seien aber eine andere, schwer einzuschätzende Belastung für das Knie.