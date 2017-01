Sonnenschein und Frühlingstemperaturen, Berliner Winter adé – am Samstag macht sich der Bundesligadritte Hertha BSC auf ins Trainingslager nach Mallorca. Doch das Team von Trainer Pal Dardai fliegt nicht nur wegen des Wetters in den Süden. Von Jakob Rüger

Nur zweieinhalb Wochen hat Hertha-Coach Pal Dardai als Vorbereitung auf den Bundesligastart im neuen Jahr: "Ich glaube, das können wir nicht Vorbereitung nennen". Denn die Zeit rennt. Der Tabellendritte will sich seine gute Ausgangslage im Kampf um einen Europapokalplatz nicht wieder in der zweiten Saisonhälfte verspielen, wie im letzten Jahr. Das einwöchige Trainingslager ab Samstag hat deshalb eine große Bedeutung. Auf Grund der politischen Situation fliegt Hertha diesmal nicht ins türkische Belek, stattdessen geht es nach Mallorca. Dort stehen Fitness, Taktik und Ballsicherheit im Mittelpunkt. Mehr lässt die knappe Zeit nicht zu: "Wir machen immer eine halbe Stunde Balltraining und dann Laufarbeit." Und das bei idealen Bedingungen auf dem Trainingsgelände von Zweitligist RCD Mallorca. Außerdem sind drei Testspiele gegen unterklassige Gegner geplant, um wieder in den Spielrhythmus zu kommen. Hertha trifft auf eben RCD Mallorca (11. Januar) sowie den Tabellenführer der dritten spanischen Liga, UD Poblense (12. Januar) und den Regionalligisten Lüneburger SK (13. Januar).

Doch es bleibt die Frage, wen der Trainer aufstellen kann. Jens Hegeler ist zum englischen Zweitligisten Bristol City gewechselt. Auch Alexander Baumjohann soll noch abgegeben werden. Salomon Kalou (Elfenbeinküste) und Allan (Brasilien U20) sind bei ihren Nationalmannschaften. Und dann hat ein Virus Mitchell Weiser, Julian Schieber und Nachwuchsspieler Florian Baak außer Gefecht gesetzt: "Das ist das neue Siegervirus, das wir geimpft haben, und darauf reagiert jeder anders: einige Fieber, andere nicht", scherzt Dardai.



Der Trainer nimmt es mit Humor – zumal es bei Schieber für Mallorca noch Hoffnung gibt. Bei Mitchell Weiser sieht es nicht so gut aus. Ihn hat nicht nur das Virus außer Gefecht gesetzt, er leidet zudem wie schon zum Ende der Hinrunde an muskulären Problemen. Ideal sind die Ausfälle für das Trainingslager nicht. Schon in zwei Wochen wartet ein schwieriges Auswärtsspiel zum Start des Bundesligajahres am 22. Januar in Leverkusen. Bis dahin muss Hertha schnellstmöglich wieder in Form kommen.