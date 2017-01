Silber für Deutschland: Die Berlinerin Lisa Unruh musste sich im Finale von Rio nur der Südkoreanerin Chang Hye-jin geschlagen geben. Mit Silber im Bogenschießen holte die 28-Jährige die erste Einzelmedaille überhaupt in dieser von Asiaten dominierten Sportart. Seitdem hat sich viel verändert in ihrem Alltag, wobei sie betont: "Ich bin immer noch die Alte."

"Bogenschießen hat immer noch einen exotischen Hauch bei uns", erklärt sie. Und doch haben ihr Finale von Rio rund 7,5 Millionen Menschen am heimischen Fernseher miterlebt. "Seit meiner Medaille gibt es ein deutlich stärkeres Medienecho, auf Turnieren werde ich immer noch teilweise belagert. Ich erhalte viel Anerkennung, das ist alles einfach nur schön", schwärmt sie.

Vom Bundespräsidenten hat sie das "Silberne Lorbeerblatt" erhalten und ist zu Berlins Sportlerin des Jahres gekürt worden. Es ist nur verdient, dass ihr Fleiß endlich auch belohnt wird: "Täglich trainiere ich zwischen drei und fünf Stunden Schießen, drei mal die Woche mache ich eineinhalb Stunden Krafttraining und gehe drei Mal Laufen", fasst die Profi-Sportlerin zusammen. Für Ausgleich sorgten Yoga, Zumba und ihr Freund, der ebenfalls ein äußerst erfolgreicher Bogenschütze ist. "Natürlich ergänzt sich das gut, aber in der Freizeit lassen wir den Bogen liegen", erzählt sie lächelnd.

Eigentlich hatte Lisa Unruh eine ganz andere Karriere angepeilt: "Ursprünglich wollte ich Schwimmerin werden, ich habe die 6. Klasse der Werner-Seelenbinder-Schule im Sportforum Hohenschönhausen besucht. Aber irgendwann stimmte die Leistung nicht mehr und auf lange Sicht machte das keinen Sinn mehr", erinnert sie sich.

Dann hörte sich ihre Mutter in der Sportschule nach Alternativen um - und stieß auf Bogenschießen. "Als Quereinsteigersport ist Bogenschießen sehr beliebt. Vom Schwimmen habe ich viel Stabilität in den Muskeln mitgebracht, auch dadurch war ich schnell gut im Bogenschießen, das war von Anfang an einfach nur cool", sagt die Berlinerin. Bei einer Körpergröße von 1,80 Metern hatte sie sich auch kurz im Volleyball ausprobiert, doch die Leidenschaft für Pfeil und Bogen war letztlich größer.