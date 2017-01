Fußball | Union-Trainer Jens Keller im Interview - "Den Spielern das ins Hirn reinhauen"

03.01.17 | 19:39 Uhr

Ein halbes Jahr erst hat Jens Keller das Amt des Cheftrainers bei Union Berlin inne - seine Ausbeute kann sich sehen lassen: Mit 28 Punkten steht Keller mit seinem Team auf dem fünften Tabellenplatz der 2. Liga. Warum er gerne mindestens einen Punkt mehr gehabt hätte und wie er seine Philosophie vermitteln will, erzählt er im Interview beim Trainingsauftakt vor der Rückrunde.



Herr Keller, die Mannschaft hatte 16 Tage Urlaub - Zeit zum Durchatmen. Welchen Eindruck haben Sie heute: Wie heiß sind die Spieler in die Vorbereitung auf die Rückrunde zu starten? Ich hoffe genau so heiß wie ich (schmunzelt). Spaß beiseite. In 16 Tagen verliert die Mannschaft nicht viel - wir haben den Spielern ja ein Fitness-Programm mitgegeben. Da hoffen wir natürlich, dass sie sich auch daran gehalten haben. Heute war erstmal nur ein lockerer Auftakt, um sich an die Platzverhältnisse, die Temperaturen und den Ball zu gewöhnen. Am Mittwoch starten wir dann richtig durch. Viel Zeit ist nicht - nur drei Wochen bis zum ersten Spiel gegen Bochum zu Hause. Trotzdem ist der Terminkalender prall gefüllt. Wie wichtig sind Testspiele eigentlich? Sehr wichtig! Um zu sehen, wie weit jeder einzelne Spieler in den verschiedenen Phasen der Vorbereitung ist. Wir fangen am Samstag an (gegen Babelsberg, d. Red.), da kann sich jeder mal eine Halbzeit präsentieren. Aber man muss sagen, dass Spieler, die in der Hinrunde eine gute Leistung gezeigt haben, mehr Bonuspunkte haben. Nichtsdestotrotz hat jeder Spieler die Möglichkeit, bei solchen Spielen zu zeigen, was er drauf hat, um den ein oder anderen vielleicht zu verdrängen.



Am Ende der Hinrunde haben Sie gesagt: Union hat genug Qualität. Auf was legen Sie jetzt in der Vorbereitung auf die Rückrunde besonders wert? Wir haben viel richtig gemacht in der Hinrunde. Daran wollen wir jetzt natürlich intensiv weiterarbeiten und den Spielern das ins Hirn reinhauen, also unsere Automatismen. Ganz wichtig bei allem ist, dass die Verletzungen ausbleiben. Wir haben in der Vorrunde sehr viel Glück und nicht viele Verletzungen gehabt. Eine komplette Mannschaft zu haben ist wichtig, um die eigenen Prinzipien klarzumachen. Ein halbes Jahr ist nicht viel, deshalb ist es wichtig, dass wir an den Dingen arbeiten, die wir auf dem Platz sehen wollen. Es war eine der besten Hinrunden, die Union je gespielt hat in dieser Liga… Ja, leider nur eine der besten (schmunzelt). Wir haben den Rekord von 28 Punkten nur eingestellt. Wir hätten gerne die 30 gehabt im letzten Spiel, aber das ist uns leider nicht gelungen und deshalb müssen wir die fehlenden Punkte in der Rückrunde holen. Was ist denn da jetzt das Ziel? Das, was immer unser Ziel ist: Wir wollen oben dabei sein, das haben wir von Anfang an gesagt. Dass es für ganz oben reicht - dafür brauchen wir Glück und wir müssen immer am Limit spielen. Wir haben einen guten Kader, aber es gibt andere Mannschaften in der Liga, die noch besser besetzt sind. Deshalb müssen wir die Qualität jedes Einzelnen verbessern.

Toni Leistner ist vom Sportmagazin "Kicker" zum besten Innenverteidiger der 2. Liga gekürt worden. Ein Zeichen für eine gute Abwehr. Aber wie sieht es mit der Offensive aus? Wir haben vor allem am Anfang der Saison Probleme im Defensivbereich gehabt. Wir haben einfach zu viele Gegentore bekommen. Das haben wir in der Mitte der Hinrunde ganz gut hingekriegt – aber so ein bisschen auf Kosten der Offensive. Da waren wir mit die besten und sind dann zurückgefallen. Das muss eigentlich beides gleichzeitig gehen. Toni hat eine gute Runde gespielt, ich finde die Wahl berechtigt. Aber auch er darf sich nicht ausruhen, die Leistung erwarten wir von ihm auch in der Rückrunde. Die 2. Liga ist sehr eng. Sie selbst haben vor der Saison Stuttgart und Hannover als Favoriten auf den Aufstieg genannt. Mit welchen Teams müssen Sie sich in der Rückrunde noch rumschlagen, um vielleicht den Relegationsplatz zu schaffen?

In erster Linie müssen wir uns mit uns selber rumschlagen (schmunzelt). Wir haben gesehen, dass wir mit den da oben mithalten. Wir haben Hannover geschlagen, wir haben Braunschweig geschlagen, wir haben gegen Stuttgart Unentschieden gespielt. Ich bin überzeugt von meiner Mannschaft. Wenn wir unsere Leistung bringen, dann werden wir bis zum Schluss im oberen Bereich sein. Das Interview führte Astrid Kretschmer, rbb-Inforadio