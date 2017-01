Reitturnier in Neustadt (Dosse) wieder am Start

Im letzten Jahr pausierte das internationale Reitturnier CSI Neustadt-Dosse, seit Donnerstag läuft es wieder. Im Interview berichtet Turnierveranstalter Herbert Ulonska über vergangene Querelen und die zu erwartenden Highlights. Der rbb überträgt das CSI Neustadt-Dosse am 7. Januar 2017 von 15 bis 17 Uhr im Livestream.

Ein Jahr auszusetzen ist nicht schlimm. Die Reiter kennen das Turnier, nehmen das Event als Auftritt für die Saison gerne in Anspruch, die Folgeturniere gehen dann los. Bei den Bewerbungen war der Run sehr groß. Wir haben die Spitze gelassen, mussten aber nach unten hin beschränken. Diesen Reitern können wir vielleicht in Aussicht stellen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

Beim 17. Springsport-Turnier zählen zehn Prüfungen zum CSI2*, bzw. zum CSI-YH, zehn Prüfungen sind den internationalen Amateuren vorbehalten und zwei nationale Prüfungen richten sich an die besten Junioren und Jungen Reiter aus den fünf ostdeutschen Bundesländern. Das Gesamtpreisgeld für das viertägige CSI Neustadt-Dosse liegt bei rund 73.000 Euro.

Das kann man bei einem Zwei-Sterne-Turnier sehr schlecht einschätzen, das sind mehrere Kandidaten. Aber hier gehen sehr gute Reiter an den Start – Felix Haßmann oder Holger Wulschner sind dabei. Das Feld ist breit, auch ein sehr gutes Ausländerfeld haben wir, etwa mit dem Dänen Lars Bak Anderson. Ich lasse mich überraschen.

Ja, das war schon in den letzten Jahren so, aber die Querelen um die Halle tangieren eine so große Veranstaltung nicht wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Verantwortliche ein Turnier dieser Art und Güte absagen, das nicht nur für die Region, sondern auch für die überregionale Bedeutung wichtig ist.