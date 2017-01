Audio: Radioeins | 02.01.2017 | Interview mit Jens Voigt

Mount-Everest-Tour am Teufelsberg - "Ich brauchte eine neue Herausforderung"

02.01.17 | 13:15 Uhr

Der Berliner Ex-Radprofi Jens Voigt ist dabei, den Mount Everest zu bezwingen, mit dem Fahrrad - und zwar am Teufelsberg in Berlin. Rund 100 Mal will er hoch- und runterfahren, bis er auf 8.848 Höhenmeter kommt. Abwechslung gibt es vor allem in den Pausen, denn es ist eine Benefiz-Fahrt.

Der ehemalige Profi-Radsportler Jens Voigt ist am Montag in seiner Berliner Wahlheimat gestartet, um den Mount Everest zu bezwingen. Dabei musste er die Hauptstadt aber nicht verlassen, denn die Tour findet an seinem Hausberg, dem Teufelsberg in Berlin-Charlottenburg, statt. Der reicht mit rund 90 Metern Höhenunterschied zwar nicht im Entferntesten an den höchsten Berg der Erde heran. Aber Voigt, der seine Profi-Karriere 2014 unmittelbar nach seinem letztlich sechs Wochen lang gültigen Stunden-Weltrekord beendet hatte, will einfach so oft rauf und runter fahren, bis er die 8.848 Höhenmeter erreicht hat.



Und das wird etwa 24 Stunden dauern. "Das ist kein Killerberg", er wäre aber schneller, wenn er es an einem großen Berg machen würde. "Viermal Alpe d'Huez, das ist in 15 oder 12 Stunden getan." Hier verliere er Zeit durch Runterrollen und Wenden. "Das ist aber Berlin, mehr ist hier nicht." Auf öffentlichen Straßen wollte er nicht radeln: "Ich wollte ja auch nachts fahren", so Voigt kurz vor dem Start. Zu Beginn seiner Tour wurde er von rund 20 Hobbyradlern begleitet.



Hintergrund Hilfsaktion für Kinder - Jens Voigt will am Teufelsberg den Mount Everest bezwingen Stillstand tut weh: Ex-Radprofi Jens Voigt ist als bedingungsloser Kämpfer in die Geschichte eingegangen. Am 2. Januar wird er sich wieder richtig quälen - er will den Berliner Teufelsberg und gleichzeitig den Mount Everest bezwingen. Alles für den guten Zweck.



"Ich brauchte eine neue Herausforderung"

"Ich habe das Ganze in Zwei-Stunden-Abschnitte aufgeteilt, das heißt zwölf Mal zwei Stunden", sagte Jens Voigt am Morgen vor seiner Everest-Erklimmung im rbb. Er werde alle zwei Stunden kurz anhalten und eine Pause einlegen, "vielleicht ein trockenes Trikot anziehen, je nachdem, wie das Wetter ist, vielleicht ein trockenes Paar Schuhe anziehen, ein bisschen was essen, trinken: heißen Kaffee, heißen Tee". Viel werde er bei seiner Fahrt im Rahmen der weltweiten Radsportaktion "Tour de Cure" am Teufelsberg mit Willenskraft machen, erklärte Voigt. "Aber natürlich habe ich auch trainiert, mir die Strecke wahrscheinlich 50 Mal angeschaut", sagte er im Interview bei Radioeins. Das größte Problem werde sein, nachts wach und konzentriert zu bleiben. Aber auch das Wetter könnte das Vorhaben des ehemaligen Radprofis erschweren: In der Nacht war in Berlin ein wenig Schnee gefallen und die Straßen wurden glatt. Als er am Morgen aufwachte, sei sein erster Gedanke "Oh, nee" gewesen, sagte er kurz vor dem Start am Teufelsberg. "Gegen Kälte kann man sich dick genug anziehen, aber nicht so, damit man stundenlang trocken bleibt."



Benefiz-Aktion für Krebspatienten

Auf die Idee gekommen sei er durch Spaziergänge am Teufelsberg. "Ich kenne den Teufelsberg sehr, sehr gut." Er wohne in der Nähe und war auch mit seinen Kindern öfter dort, um Drachen steigen zu lassen. Den letzten Ausschlag habe dann das Ende seiner Profi-Karriere als Radsportler gegeben. "Ich brauchte vor zwei Jahren Abstand vom aktiven Sport, irgendeine neue Herausforderung, wo ich sage: Ok, kann ich das, schaffe ich das? Und da kam mir das in den Sinn." Weil es nicht möglich ist, wirklich mit dem Rennrad auf den Mount Everest zu fahren, suchte sich Voigt im recht flachen Berlin am Teufelsberg eine Strecke, die pro Tour immerhin rund 90 Höhenmeter bringt. "Damit ich auf Nummer sicher gehe, sage ich erst mal, ich fahre 100 Mal, das sind 9.000 Höhenmeter", rechnet Voigt vor und schiebt selbst nach, "sicher wird es ab und zu mal ein bisschen langweilig werden." Für ein wenig Abwechslung kann Voigt in den Pausen sorgen. "Ich werde in jeder Pause ein paar Fotos und Videos machen und die auf Twitter, Instagram und Facebook teilen, so dass Leute auch live sehen können, wo bin ich, wie geht’s mir, wie viel habe ich schon geschafft." Denn Voigts Tour ist verknüpft mit einer Benefiz-Aktion: Er sammelt Geld für Krebspatienten. Durch Werbung im Vorfeld in sozialen Medien seien von den angestrebten 10.000 Euro bereits mehr als 4.000 zusammengekommen. Und man kann nicht nur spenden, sondern Jens Voigt auch vor Ort unterstützen - sicher auch nach dem Start um kurz nach 12 Uhr.