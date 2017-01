Audio: Jakob Rüger | 26.01.2017

Fußball | Hertha muss nach Freiburg - Die Stunde des Jokers

27.01.17 | 11:19 Uhr

Nach der 1:3-Auswärtsniederlage in Leverkusen startet Hertha BSC am Wochenende in die Bundesliga-Rückrunde. Für den Tabellenfünften geht es nach Freiburg. Ein Gegner, an den Hertha gute Erinnerungen hat – einem Mann sei Dank. Von Jakob Rüger

Es war ein warmer Sonntag im August 2016. Im ersten Spiel der laufenden Saison stand es zwischen Hertha und Freiburg nach einer dramatischen Schlussphase 1:1 - bis zur 94. Minute. Julian Schieber dreht sich um die eigene Achse, kann erst nicht schießen, macht es dann doch – und trifft! Trainer Pal Dardai flippt am Spielfeldrand aus, Mitspieler Fabian Lustenberger spricht von dem inneren Schweinehund, den die Hertha in der Hitze des Olympiastadions damals überwunden hat – und der mit dem Treffer von Julian Schieber eine starke Hinrunde einläutete. Hertha holte 30 Punkte und ist zur Halbzeit der Saison Tabellenfünfter. Für den damaligen Siegtorschützen Julian Schieber verlief die Hinrunde allerdings nicht ganz so erfolgreich. 15 Mal durfte er zwar spielen, erzielte zwei Tore, meist jedoch nur als Einwechselspieler in der letzten Viertelstunde. Für Trainer Pal Dardai ist er ein echter Joker. Eine Rolle, die Julian Schieber durchaus genießt.

Lange Pause 2015

2015 musste Schieber fast ein Jahr wegen eines Knorpelschadens im Knie pausieren. Längst ist der 27-Jährige wieder fit, doch an Kapitän Vedad Ibisevic kommt er nicht vorbei. Er will einfach nur auf dem Platz stehen, sagt Schieber: "Egal, ob fünf Minuten oder länger. Ich will spielen und der Mannschaft helfen. Alles andere entscheidet der Trainer. Sobald ich auf dem Grün stehe, gebe ich alles für Blau-Weiß."

Alles für das Team

Schieber ist ein Teamplayer, er fühlt sich wohl beim Hauptstadtclub. Das zeigt er mit Scherzen, aber auch viel Einsatz im Training. Der Stürmer ist bereit für eine größere Rolle und scheut sich nicht, klare Worte zu finden, wie vor dem kommenden Freiburg-Spiel (Sonntag, 15:30 Uhr). "Wir stehen in der Pflicht, auch vor uns selber, damit wir in der Tabelle oben drin bleiben. Das ist unser Saisonziel. Darum müssen wir punkten. Das ist die klare Zielvorgabe."

Nach der Niederlage in Leverkusen will Hertha im Breisgau punkten und erneut den Grundstein für eine gute Halbserie legen, wie schon beim Last-Minute-Sieg am ersten Spieltag. So spannend wie damals im August muss es nicht wieder werden, findet Julian Schieber: "Hauptsache drei Punkte".