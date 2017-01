Fußballtraining in der Mittagszeit, am späteren Abend oder auch am Sonntag? Vielerorts hagelt es dann Beschwerden: zu laut. Der Bundestag hat die Grenzwerte jetzt gesenkt, weil auch in Ballungszentren der Sport seinen Platz haben soll.

Auf Sportplätzen in Wohngebieten ist künftig mittags zwischen 13 und 15 Uhr und abends bis 22 Uhr mehr Lärm beim Training erlaubt. Der Bundestag glich am Donnerstag die Grenzwerte für den Abend und die Mittagsruhe an Sonn- und Feiertagen an die Tagesgrenzwerte an. Die morgendlichen Ruhezeiten bleiben unverändert. Bislang waren nur Kinder auf Spiel- und Bolzplätzen durch das so genannte Kinderlärm-Privileg geschützt.

Hendricks verwies darauf, dass es wegen der immer dichteren Bebauung in Ballungszentren zunehmende Nachbarschaftskonflikte um Sportveranstaltungen gebe. Der Breiten- und Freizeitsport müsse aber weiterhin seinen Platz in den Städten haben. Unter anderen Fußballvereine hatten geklagt, zu bestimmten Zeiten nicht trainieren zu können.



Auch in Berlin hatten Sportvereine immer wieder mit Beschwerden von Anwohnern zu kämpfen. Erst im November 2016 hatte ein Jugendleiter berichtet, dass auf dem Sportplatz an der Körtestraße in Kreuzberg nach Anwohnerbeschwerden das Training vorzeitig um 21 Uhr beendet werden müsse.

Im Bezirk Spandau gab es ebenfalls in der Vergangenheit Probleme: So durfte im Sportpark Staaken 2013 an Sonn- und Ruhetagen nur eingeschränkt gespielt werden. Auch in der Sportanlage Gößweinsteiner Gang, ebenfalls in Spandau, konnte in der Woche nur bis höchstens 20.30 Uhr trainiert werden.

In Brandenburg ging man sogar noch weiter: Um dem Zank um den Lärm zu entgehen, ließ der Bürgermeister von Hohen Neuendorf (Oberhavel) im Sommer 2015 eine teure Schallschutzwand von sechs Meter Höhe bauen - mitten durch die Stadt.