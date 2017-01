Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat Nachtests aller Dopingproben der Weltmeisterschaften 2009 in Berlin beantragt. "Die Nachuntersuchungen der Doping-Proben der Olympischen Spiele 2008 in Peking haben nachträglich zahlreiche Dopingverstöße aufgedeckt", schrieb DLV-Präsident Clemens Prokop in einem Brief an den Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, Sebastian Coe.