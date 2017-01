Tags zuvor hatte die fünfmalige Olympiasiegerin bereits ihren Start über 1.500 Meter abgesagt. Beim 3.000-Meter-Rennen am Sonntag kam Pechstein nicht über den neunten Platz hinaus. Erstmals bei einem Weltcuprennen musste sich Pechstein sogar ihrer Teamkollegin Bente Kraus beugen, die Siebte wurde. Der Sieg ging an die Niederländerin Ireen Wüst.

Wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel sieht Claudia Pechstein ihren Start bei der Einzelstrecken-Weltmeisterschaft in Südkorea in Gefahr. "Ich kann im Moment nicht sagen, ob ich überhaupt hinfliege", sagte die 44-Jährige am Sonntag beim Eisschnelllauf-Weltcup in ihrer Heimatstadt Berlin.

In Feierstimmung war dagegen Pechsteins männlicher Kollege Nico Ihle (Chemnitz). Nach seinem Weltcupsieg über 500 Meter am Freitag gelang dem deutschen Hoffnungsträger am Sonntag der dritte Platz über 1.000 Meter. "Das war das bisher stärkste Wochenende meiner Karriere, obwohl mir das harte Training der letzten Wochen noch in den Knochen steckte", sagte Ihle zum Abschluss des Eisschnelllauf-Weltcups in der Hauptstadt.