Der viermalige Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy hat sich am Samstag beim Training in Frankfurt (Oder) einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Der Cottbuser wurde bereits in Berlin operiert. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut", teilte der 29-Jährige am Sonntag mit.

Levy sagte, ihm sei auf der Radrennbahn bei hoher Geschwindigkeit in der Kurve ein Vorderreifen geplatzt. "Ich hatte keine Chance." Seinen Start für das Sechstagerennen in Bremen in dieser Woche sagte er ab. Er hofft aber, wie geplant bei den Berliner Sixdays (19. bis 24. Januar) dabei zu sein. Dafür müsse er aber den Heilungsverlauf abwarten.

Für Levy ist es nach 2010 und 2014 bereits der dritte Schlüsselbeinbruch.