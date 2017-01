Radsport | Sechstagerennen in Berlin - Havik und Stroetinga gewinnen Berliner Sechstagerennen

25.01.17 | 00:27 Uhr

Die niederländischen Profis Yoeri Havik und Wim Stroetinga sind die Sieger beim Berliner Sechstagerennen. Das Duo lag am Ende eine Runde vorn. Maximilian Levy aus Cottbus wurde Sprint-Gesamtsieger - zwei Wochen nach einem Schlüsselbeinbruch.

Die Niederläner Yoeri Havik und Wim Stroetinga haben das Berliner Sechstagerennen gewonnen. Das Duo verteidigte am Abschlusstag der 106. Auflage im Velodrom seine Spitzenposition. Am Ende hatten die Sieger eine Runde Vorsprung und 470 Punkte auf ihrem Konto. Damit verwiesen die Radprofis Havik/Stroetinga die Belgier Kenny De Ketele und Moreno De Pauw (eine Runde zurück / 442 Punkte) sowie Jens Mouris und Pim Ligthart (zwei Runden zurück / 333 Punkte) aus den Niederlanden auf die Plätze zwei und drei.

Levy gewinnt mit gebrochenem Schlüsselbein

Gefeierter Sprint-Gesamtsieger wurde in der Nacht zum Mittwoch Maximilian Levy. Trotz eines vor zwei Wochen erlittenen Schlüsselbeinbruchs, der mit einer Platte und acht Schrauben fixiert wurde, setzte sich der Cottbuser gegen seinen Berliner Dauerrivalen Robert Förstemann durch. Levy triumphierte auch im abschließenden Champions Sprint am Dienstag. "Da muss man schon hart im Nehmen sein. Ich kann damit aber gut umgehen und habe keine Bedenken gehabt", kommentierte Levy seinen Sieg bei seinem elften Auftritt in Berlin. Es ist bereits der dritte Schlüsselbeinbruch in seiner Karriere. Bei den Frauen gewann die Dänin Amalie Dideriksen.

Veranstalter ziehen positives Fazit

Nach dem Wochenende hatten die Veranstalter bereits ein positives Fazit des 106. Sechstagesrennens in der Hauptstadt gezogen. Am Samstag war das Velodrom laut der Organisatoren mit mehr als 10.000 Zuschauern ausverkauft. Und auch am Sonntag zum Familientag kamen zahlreiche Besucher. "Das Wochenende hat gezeigt, dass unser neues Konzept funktioniert", erklärte Renndirektor Valts Miltovics.

Zukunft der Sixdays gesichert

Nachdem die Berliner Sixdays im Herbst 2015 an das Londoner Unternehmen "Madison Sports Group" verkauft worden waren, sollte neuer Schwung in die traditionsreiche Veranstaltung kommen. So wollten die Unternehmer aus London etwa viele neue Radsportfans hinzugewinnen. Dazu kam eine große sportliche Veränderung: Das Berliner Sechstagerennen war erstmals Teil einer Serie. Die 24 Teams versuchen bei den Rennen in London, Amsterdam, Berlin und Kopenhagen Punkte zu sammeln, um sich für das Finale am 17. März auf Mallorca zu qualifizieren. Dort treten dann die besten zwölf Teams an. Das Siegerteam erhält den mit 300.000 Euro dotierten Titel. Die Zukunft des Berliner Sechstagerennens für die nächsten Jahre war bereits vor dem Verkauf gesichert. Noch unter dem vorigen Veranstalter Reiner Schnorfeil wurde der Vertrag mit dem Velodrom an der Landsberger Allee bis 2022 verlängert.