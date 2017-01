Uhren auf null beim ältesten Sechstagerennen der Welt: In Berlin startet am Donnerstag die 106. Auflage des traditionsreichen Radrennens - mit einem neuen Veranstalter. Erstmals ist das Rennen Teil einer Serie, und auch Hobby-Radler dürfen die Bahn ausprobieren. Von Max Zobel

In den Jahren zuvor hatte sich Schnorfeil immer wieder darüber beklagt, wie schwierig es sei, den Etat von rund zwei Millionen Euro zu stemmen. Allein die Miete des Veranstaltungsortes, das Berliner Velodroms an der Landsberger Allee, kostet jedes Jahr rund 400.000 Euro. Nun ist er zufrieden, dass er die Verantwortung in vertrauensvolle Hände geben konnte.

Jetzt beginnt also eine neue Zeitrechnung mit einem neuen Mann an der Spitze des Sechstagerennens: Die Madison Sports Group hat den 36-jährigen Mark Darbon damit beauftragt, wieder Schwung in die traditionsreiche Veranstaltung zu bringen. Dem Engländer ist es bereits gelungen, das Sechstagerennen in London wiederzubeleben.

Aufgrund der kurzen Übergangsphase zwischen dem Kauf des Berliner Sechstagerennens im Herbst 2015 und der Auflage im Januar 2016 hat man im vergangenen Jahr noch keine Veränderungen umgesetzt. Diese sollen nun mit Beginn des diesjährigen Wettkampfes greifen.