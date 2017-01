Bundespräsident Joachim Gauck hat am Montag in Berlin Sportvereine für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt. Zu den 16 Vereinen, die mit "Sternen des Sports" gewürdigt wurden, gehören auch der FC Internationale Berlin, der sich für Flüchtlinge engagiert, sowie der Radsportverein Tretwerk Blankenfelde (Teltow-Fläming), der auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz einen Radlerpark baut. Die beiden Vereine konnten sich jeweils über ein Preisgeld von 1.000 Euro freuen.

Den mit 10.000 Euro dotierten "Großen Stern des Sports" in Gold erhielt Eintracht Hildesheim für das Projekt "Mehr Bewegung an den Schulen". Platz zwei ging an den VSG Darmstadt, der behinderten Menschen das Tauchen ermöglicht. Dritter wurde der Mainzer Schwimmverein 1901, der eine Schwimmhalle in Eigenverantwortung betreibt. Der Preis wird seit 2004 verliehen.