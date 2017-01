Die Außenanlagen am Hermsdorfer Weg in Neuruppin (Ostprignitz) hat der Neuschnee über Nacht wie in Watte eingepackt. Das hält aber die Bambini-Fußballmannschaft nicht vom Training ab. Irgendwie typisch für den SV Union Neuruppin, meint der Vereinsvorsitzende Markus Fetter: "Wir sind lieber wie St. Pauli in Hamburg und Union in Berlin – wir sind der kleine und freundliche Verein, und das wollen wir auch bleiben. Und deswegen, denke ich, haben wir ganz gutes Feedback."