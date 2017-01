Fußball | Teamcheck Union Berlin - Mit Polter und Trompeten oben dran bleiben

22.01.17 | 08:10 Uhr

Die Fakten sprechen für sich: 28 Punkte, Platz fünf. Unterm Strich steht die beste Hinrunde in der Zweitliga-Geschichte des 1. FC Union. Nach dem Abgang von Torjäger Collin Quaner soll nun ein alter Bekannter die nötigen Aufstiegstreffer der Berliner schießen. Von Stephanie Baczyk

So lief die Hinrunde

Vorgabe fast perfekt erfüllt: "Auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze" - dieses Ziel hatte der Trainer Jens Keller vor der Saison ausgegeben. Sein Team spielte daraufhin die beste Hinrunde in der Zweitligageschichte der Eisernen. Union überwinterte auf Platz fünf mit 28 Punkten. "Wir hätten gerne 30 gehabt", sagt Keller in Anspielung auf das Remis gegen Greuther Fürth im letzten Heimspiel vor der Winterpause . "Aber wir haben gesehen, dass wir mit den Mannschaften oben mithalten können. Wir haben Hannover und Braunschweig zuhause geschlagen und gegen Stuttgart Unentschieden gespielt. Wir können mithalten, wenn wir am Limit spielen", sagt Keller. Gegen die Topteams der Liga präsentierte sich der 1. FC Union stark, überhaupt wussten die Spieler vor heimischer Kulisse regelmäßig zu überzeugen. Das 0:1 gegen Fortuna Düsseldorf Ende Oktober war die erste Niederlage im Stadion an der Alten Försterei nach mehr als einem Jahr. Was die Eisernen stark macht: Sie funktionieren als Team. Keller hatte zu Beginn seiner Amtszeit betont, wie wichtig ihm das Kollektiv sei - und die Spieler ziehen mit. Dazu komme, dass "wir in der Vorrunde viel Glück mit Verletzungen gehabt haben. Die sind größtenteils ausgeblieben", sagt der Coach.



Sebastian Polter beim Testspiel gegen Dukla Prag.

Das Highlight der Hinrunde war definitiv das Gastspiel der Unioner bei Borussia Dortmund, in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Mehr als 10.000 lautstarke Berliner Fans reisten mit und bescherten ihrem Team Gänsehaut-Momente - es verlor erst im Elfmeterschießen.

Wer kommt, wer geht

Der Trainer Jens Keller hatte vor der Winterpause angekündigt, man wolle den Kader verkleinern. Der Linksverteidiger Christopher Lenz, damals noch von dem mittlerweile verstorbenen Sascha Lewandowski zu Union geholt, hatte unter Keller kaum eine Chance. Er wird in die Dritte Liga zu Holstein Kiel ausgeliehen. Der Stürmer Sören Brandy wechselt zu Arminia Bielefeld, der Publikumsliebling und Ur-Unioner Christopher Quiring verlässt seinen Klub in Richtung Hansa Rostock.

Für eine echte Überraschung sorgte die Verpflichtung des Ex-Stürmers Sebastian Polter. Der 25-Jährige hatte Union nach der Saison 2014/15 in Richtung England verlassen, wurde bei den Queens Park Rangers aber nie richtig glücklich. 14 Tore hatte "Polti", wie sie ihn in Berlin nennen, zuvor für die Köpenicker geschafft. In der Rückrunde sollen seine Treffer im Kampf um den Aufstieg helfen. Interessant: Polter ist mit etwa 1,6 Millionen Euro Ablöse der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Der 1. FC Union investiert in den großen Traum Bundesliga. Und: Die Verantwortlichen wirtschaften clever - so der Eindruck bis jetzt. Der Sieben-Tore-Stürmer Collin Quaner wurde im Winter an den englischen Zweitligisten Huddersfield Town verkauft. Im Sommer wäre Quaners Vertrag ausgelaufen, die Verhandlungen waren ins Stocken geraten. Nach der Verpflichtung von Polter hätte Quaner die Bank gedroht.

Der Trainer

Union und Jens Keller - das scheint zu passen. Der 46-Jährige hatte zu Beginn seiner Amtszeit vor einem halben Jahr betont, wie wichtig es ihm sei, in Ruhe arbeiten zu können. In Köpenick finde er perfekte, fast schon familiäre Bedingungen vor. Keller ist keiner, der "jubelnd auf den Zaun springt", wie er selbst sagt. Er sieht sich als Realist und weiß, dass andere Teams wie Stuttgart oder Hannover bessere Mannschaften haben: "In erster Linie müssen wir uns mit uns selber rumschlagen, den Spielern unsere Automatismen ins Hirn hauen und jeden Einzelnen besser machen."

Trainer Jens Keller gilt als Realist. Andere Teams wie Stuttgart oder Hannover schätzt er stärker ein als seine "Eisernen".

Keller verlangt von seinen Jungs volle Konzentration und vollen Einsatz, auch von den Profis, die nur auf der Bank sitzen. Für den 46-Jährigen hat "jeder in der Vorbereitung die Möglichkeit zu zeigen, was er draufhat und so den einen oder anderen zu verdrängen."

Das Ziel für die Rückrunde

Offiziell heißt es, der Bundesligaaufstieg sei das Ziel - auf lange Sicht. Unions Präsident Dirk Zingler machte aber auch keinen Hehl daraus, dass es schön wäre, dieses Ziel schon am Ende dieser Saison zu erreichen. "Wir wollen oben dabei sein, das haben wir von Anfang an gesagt", meint auch Trainer Keller. "Aber damit es für ganz oben reicht, brauchen wir Glück. Ganz wichtig bei allem ist, dass die Verletzungen ausbleiben." Interessant wird auch, wie sich Sebastian Polter im Zusammenspiel mit der Mannschaft entwickelt. Beim 2:2 im letzten Testspiel gegen den tschechischen Vertreter Dukla Prag hat der 25-Jährige seine Klasse schon aufblitzen lassen. Er ist zwar kein Filigrantechniker, dafür aber reaktionsschnell. Polter fackelt nicht lange vor dem gegnerischen Tor, traf per Elfmeter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Wenn er 100-prozentig fit ist, ist der gebürtige Niedersachse eine echte Verstärkung. Die letzte Spielzeit beendeten die Eisernen mit 49 Punkten auf Platz sechs. In dieser Saison ist mehr drin. Prognose: Rang drei bis fünf.