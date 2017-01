Fußball | Teamcheck Hertha BSC - "Nicht normal, dass wir da oben stehen"

14.01.17 | 06:00 Uhr

In der Hinrunde lief es rund für Hertha BSC, so soll es gerne bleiben. Im Trainingslager auf Mallorca wurden offensive Ziele für die Rückrunde formuliert. Trainer Pal Dardai nimmt seine Mannschaft in die Pflicht und setzt auf junge Talente. Von Jakob Rüger

So lief die Hinrunde

Die Stimmung bei der Hertha ist gut: Im Trainingslager auf Mallorca wurde trotz harter Arbeit viel gelacht. Manager Michael Preetz spricht von einem derzeit fast schon idealen Zustand. Der Grund ist eine bestechende Hinrunde. Hertha holte in der Bundesliga aus 16 Spielen starke 30 Punkte. Wie schon vor einem Jahr, grüßt der Hauptstadtklub erneut vom dritten Tabellenplatz. Für Mittelfeldspieler Fabian Lustenberger hat vor allem das Heimspiel am ersten Bundesligaspieltag einen großen Anteil an Herthas erfolgreicher Hinserie. "Ich glaube, das Freiburg-Spiel hat uns allen geholfen, weil wir da an unsere Grenzen gehen mussten. Wir haben den inneren Schweinehund besiegt und wenn dir das mit einem Erfolgserlebnis gelingt, fällt es danach leichter." Hertha gewann sein Heimspiel gegen die Breisgauer dank eines Last-Minute Tores von Julian Schieber mit 2:1. Nachdem die "Alte Dame" in der Europa-League-Qualifikation ein paar Wochen zuvor noch überraschend an Bröndby IF gescheitert war, brauchte es diesen Sieg gegen Freiburg. Zu Hause verloren die Berliner nur noch gegen Bremen. Es gab überzeugende Auftritte gegen Gladbach, Schalke und in Dortmund. Nie stand Hertha in der Liga schlechter als Platz 6. Dazu hat man es ins Pokal-Viertelfinale geschafft, wo nun ein Auswärtsspiel in Dortmund wartet. Doch bei der Hertha kann man den Höhenflug realistisch einschätzen. "Normal ist es nicht, dass wir in der Liga da oben stehen", sagt Kapitän Vedad Ibisevic. Manager Michael Preetz ergänzt: "Es gibt fünf oder sechs Teams, die eigentlich in der Tabelle vor uns stehen müssten." Doch Leverkusen oder Schalke hatten bislang nicht die Berliner Konstanz.

Im Visier der Hertha: Hiroshi Kiyotake

Wer kommt, wer geht?

So ruhig die Hinrunde war, so ruhig agiert Hertha BSC auch auf dem Transfermarkt. Es gibt wenige Gründe, den Kader zu verändern. Bankdrücker Jens Hegeler zog es in die zweite englische Liga zu Bristol City. Der Mittelfeldspieler hatte nur sechs Einsätze in der Hinrunde, vor der Winterpause spielte er immerhin zweimal durch. Außerdem soll der offensive Mittelfeldspieler Alexander Baumjohann abgegeben werden. Obwohl sein Vertrag erst im Sommer bis 2017 verlängert wurde, spielt der 29-Jährige in den Planungen von Trainer Pal Dardai keine Rolle. Er blieb ohne Einsatz in der Hinrunde. "Für beide Parteien wäre es sinnvoll, noch im Winter eine Lösung zu finden", sagt Michael Preetz. Der Manager hat unterdessen drei Nachwuchsspieler mit Profi-Verträgen ausgestattet. Florian Baak (17), Arne Maier (18) und Jordan Torunarigha (19) wird der Durchbruch zugetraut, vielleicht schon in der Rückrunde. Die drei könnten allerdings noch Konkurrenz bekommen. Verbrieft ist Herthas Interesse am ehemaligen Hannoveraner und Nürnberger Hiroshi Kiyotake. Der 27 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler, der sein gehobenes Bundesliga-Niveau in Nürnberg und Hannover nachwies, kommt beim spanischen Topklub FC Sevilla nicht so recht zum Zug. Die Spanier wollen den Japaner allerdings nur für rund 6,5 Millionen Euro verkaufen. Zuviel für Michael Preetz, dem ein Leihgeschäft mit Kaufoption vorschwebt. Geduld ist gefragt bis zur Schließung des Wintertransferfensters Ende Januar. "Darüber hinaus ist nichts geplant", so Preetz, der den Markt nach eigenem Bekunden trotzdem im Blick hat.

Derzeit hat Pal Dardai allen Grund zur Freude

Der Trainer

Pal Dardai gilt als der Erfolgsgarant für Herthas Höhenflug. Seit er vor 23 Monaten den Hauptstadtklub übernommen hat, geht es stetig bergauf - spielerisch und tabellarisch. "Dardai war eine Schlüsselentscheidung", sagt Preetz über die Entscheidung, den Ungarn vom Jugendtrainer zum Chef zu befördern. Das Vertrauen der Berliner Verantwortlichen zeigt sich in Dardais Vertragskonstrukt. Der Wahlberliner hat einen unbefristeten Vertrag. Daran gibt es für Manager Michael Preetz nichts zu rütteln. "Für uns ist völlig klar, dass wir mit ihm in die neue Saison gehen. Ich lasse mich sogar zu der These hinreißen, dass Pal keinen anderen Verein in der Bundesliga trainieren wird als Hertha BSC." In der Hinrunde gab es angeblich Interesse von anderen Bundesligavereinen. Seit 1997 ist Dardai bei Hertha, erst als Spieler, dann als Jugendtrainer und nun als Chefcoach, in diesem Winter feierte er ein im modernen Fußball selten gewordenes 20-jähriges Jubiläum bei einem Verein. "In mir fließt blau-weißes Blut", hat er einmal gesagt. Beim Bundesligadritten wissen sie, was sie an ihrem bodenständigen Cheftrainer haben. Er schreckt nicht vor unpopulären Maßnahmen zurück. Im Sommer löste er Fabian Lustenberger als Kapitän ab und gab die Binde dem Stürmer Vedad Ibisevic. Lustenberger zeigt seitdem starke Form, Ibisevic führt die Mannschaft entschlossen an. Dardai lebt den Teamgedanken vor. Bei Niederlagen stellt er sich vor seine Mannschaft, sucht Fehler zuerst bei sich selbst. Das kommt gut an bei Fans, Spielern und der Berliner Presse. Trotzdem gilt der 40-Jährige als ehrgeizig. Dardai treibt die Weiterentwicklung seiner Hertha voran.

Der Nachwuchs schreibt Autogramme für den Nachwuchs beim Trainingslager auf Mallorca.

Das Ziel für die Rückrunde

In der vergangenen Saison überwinterte Hertha ebenfalls auf dem dritten Tabellenplatz. In der Rückrunde rutschte das Team aber noch bis auf Platz 7 ab. "Wir müssen aus der Rückrunde unsere Lehren ziehen", sagt Fabian Lustenberger. Im Trainingslager hat sich die Mannschaft mit dem Trainerteam zusammengesetzt. Es ging um neue Saisonziele. Die formuliert man, anders als im letzten Jahr, diesmal offensiv. "Unser Ziel ist der 6. Platz", sagt Dardai, der das Saisonziel von 45 Zählern aus dem Sommer abgehakt hat. "Wir wollen in den Europapokal, dafür geben wir alles. In der letzten Saison waren wir beim Saisonziel vielleicht ein bisschen zu defensiv. Jetzt gehen wir offensiv mit der Sache um." Bei der Hertha weiß man, dass Teams wie Leverkusen oder Schalke von hinten angreifen werden. Um den Europapokalplatz zu sichern, braucht es eine ähnlich konstante Rückserie wie im ersten Teil der Saison. Dardai nimmt seine Mannschaft in die Pflicht. Beim Thema Saison-Ziel durften alle mitreden - nun sind aber auch alle gefordert. Den Worten, man habe aus der letzten Rückrunde gelernt, sollten nun Taten folgen. "Im letzten Jahr hat uns ein Punkt gefehlt. Den sollten wir dieses Mal nicht liegen lassen", warnt Michael Preetz. Dafür haben die Berliner im Trainingslager auf Mallorca den Grundstein gelegt. Mit harter Arbeit und jeder Menge guter Laune, dort wo andere Urlaub machen.